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Üç Kuruş dizisi 7. yeni bölümden 2. fragman yayınlandı! Kartal ve Efe, İrfan'ı yakalayacak mı?

12.12.2021 22:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'de ekrana gelen Üç Kuruş dizisinin 7. bölümünden yeni bir fragman yayınlandı. Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç'un başrollerde oynadığı Üç Kuruş'ta, İrfan'ın peşine düşen Kartal ve Efe, elinde 'K' damgası olan bir kişiye ulaşıyor ve gerilim dolu anlar yaşanıyor. İkili hızla koşarken karşılarına çıkan İrfan'ın annesi Nesrin'in fotoğrafı ise büyük şaşkınlık yaşatıyor. Nesrin'in fotoğrafının üzerindeki "Anamı vurdular" yazısı dikkat çekerken İrfan'ın planı akıllarda soru işareti oluşturuyor.

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Zafer Algöz, Nursel Köse gibi isimlerin yer aldığı Üç Kuruş, 7. bölümüyle 13 Aralık Pazartesi akşamı ekrana gelecek. Kartal'ın evinin avlusundaki büyük perdenin açıldığı tanıtımda duvarda ne olduğu merak konusu oluyor.

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ÜÇ KURUŞ'UN YEDİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Kartal, İrfan'ı yakalamak için babası Oktay'dan beklediği desteği alamayınca büyük hayal kırıklığı yaşar.

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Yine de pes etmeyen Kartal, Efe'yle beraber İrfan'ın izini sürer ama ikili kendilerini hiç hesapta olmayan bir tehlikenin içinde bulur.

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İrfan'a karşı yaptıkları bu hamle, İrfan'ın oyun alanını iyice daraltır. Kartal'a ve mahalleliye unutamayacakları bir ders vermeye kararlı İrfan, ses getirecek bir hamle yapar. Fakat İrfan'ın hamlesi, Oktay'ın dahiliyle ummadığı bir sonuç doğurur.

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Senaryosunda Damla Serim, Murat Uyurkulak ve Eset Akçilad'ın imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Zafer Algöz, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Emrullah Çakay, Goncagül Sunar, Cüneyt Yalaz, Canan Atalay, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu, Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.
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'Üç Kuruş' yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de.

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Anahtar Kelimeler:
Ekin Koç Uraz Kaygılaroğlu
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