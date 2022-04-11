Üç Kuruş dizisi Leyla ölüyor mu? Üç Kuruş'un Leyla'sı Aslıhan Malbora diziden ayrılıyor mu?

Üç Kuruş dizisinde Leyla’nın diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor. Pazartesi akşamları yayınlanan Üç Kuruş’un yeni bölümünde Ekin Koç’un hayat verdiği Efe ve Aslıhan Malbora’nın hayat verdiği Leyla karakteri evleniyor. Üç Kuruş dizisi izleyicileri Leyla’nın ölüp ölmeyeceğini merak ediyorlar. Üç Kuruş dizisinin Leyla ve Efe çiftin düğününe gelen Kılıç ortalığı fena karıştırıyor. İşte izleyicilerin merak ettiği Üç Kuruş dizisinin Leyla'sının akıbeti!

ÜÇ KURUŞ DİZİSİNDE LEYLA ÖLÜYOR MÜ?

Show TV'de yayınlanan Üç Kuruş dizisinin Leyla karakterinin vurulması son bölüm fragmanına damga vuran sahne oldu. Leyla ile Efe’nin evlendiği tanıtımda çiftin düğününde keyifli anlar yaşanırken Kılıç’ın mahalleye gelmesi ile her şeyi altüst ediyor. Neriman, Baybars’a silah doğrulturken patlama sesi “Kim vuruldu?” sorusunu akıllara getiriyor. Kartal ve Leyla karşılıklı oynarken düğüne gelen Kılıç, Leyla’yı vurarak herkesi şoke ediyor. Yeni bölümde Leyla’nın ölüp ölmeyeceği netleşecek.

ASLIHAN MALBORA KİMDİR?

Aslıhan Malbora, 27 Mart 1995 yılında Afyon´da dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokul eğitimlerini memleketi olan Afyon´da tamamlayan Malbora, daha sonra İstanbul´a gelip, İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda ve Kimya Mühendisliği bölümünde okudu. Üniversite yıllarında aynı zamanda oyunculuk eğitimi almaya başladı.

İlk olarak Akademi 35.5 Sanat Evi´nde eğitim aldı, ardından ise oyunculuk yapmaya başladı.

İlk olarak kariyerine 2017 yılında Seven Ne Yapmaz isimli dizi ile adım atmış, ardından ise Kalbimin Sultanı dizisinde oynadı. 2019 yılında rol aldığı Her Yerde Sen dizisinde sergilediği oyunculuk performansı ile dikkat çeken Aslıhan Malbora, 2021 yapımı Üç Kuruş dizisinde Roman kızı Leyla’yı canlandırıyor.

