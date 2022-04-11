MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Üç Kuruş dizisi Leyla ölüyor mu? Üç Kuruş'un Leyla'sı Aslıhan Malbora diziden ayrılıyor mu?

Üç Kuruş dizisi Leyla ölüyor mu? Üç Kuruş'un Leyla'sı Aslıhan Malbora diziden ayrılıyor mu?

11.04.2022 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üç Kuruş dizisinin hayranları Leyla karakterinin akıbetini merak ediyor. Show TV ekranlarında yayınlanan dizi her hafta pazartesi akşamları ekrana geliyor. Dizide Leyla karakterine hayat veren Aslıhan Malbora’nın yeni bölüm fragmanında vurulması izleyicinin aklında bazı soru işaretleri oluşturdu. İşte Üç Kuruş dizisinin Leyla'sının ölüp ölmeyeceğine dair mera edilen detaylar!

Üç Kuruş dizisi Leyla ölüyor mu? Üç Kuruş'un Leyla'sı Aslıhan Malbora diziden ayrılıyor mu?

Üç Kuruş dizisinde Leyla’nın diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor. Pazartesi akşamları yayınlanan Üç Kuruş’un yeni bölümünde Ekin Koç’un hayat verdiği Efe ve Aslıhan Malbora’nın hayat verdiği Leyla karakteri evleniyor. Üç Kuruş dizisi izleyicileri Leyla’nın ölüp ölmeyeceğini merak ediyorlar. Üç Kuruş dizisinin Leyla ve Efe çiftin düğününe gelen Kılıç ortalığı fena karıştırıyor. İşte izleyicilerin merak ettiği Üç Kuruş dizisinin Leyla'sının akıbeti!

ÜÇ KURUŞ DİZİSİNDE LEYLA ÖLÜYOR MÜ?

Show TV'de yayınlanan Üç Kuruş dizisinin Leyla karakterinin vurulması son bölüm fragmanına damga vuran sahne oldu. Leyla ile Efe’nin evlendiği tanıtımda çiftin düğününde keyifli anlar yaşanırken Kılıç’ın mahalleye gelmesi ile her şeyi altüst ediyor. Neriman, Baybars’a silah doğrulturken patlama sesi “Kim vuruldu?” sorusunu akıllara getiriyor. Kartal ve Leyla karşılıklı oynarken düğüne gelen Kılıç, Leyla’yı vurarak herkesi şoke ediyor. Yeni bölümde Leyla’nın ölüp ölmeyeceği netleşecek.

ASLIHAN MALBORA KİMDİR?

Aslıhan Malbora, 27 Mart 1995 yılında Afyon´da dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokul eğitimlerini memleketi olan Afyon´da tamamlayan Malbora, daha sonra İstanbul´a gelip, İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda ve Kimya Mühendisliği bölümünde okudu. Üniversite yıllarında aynı zamanda oyunculuk eğitimi almaya başladı.

İlk olarak Akademi 35.5 Sanat Evi´nde eğitim aldı, ardından ise oyunculuk yapmaya başladı.

İlk olarak kariyerine 2017 yılında Seven Ne Yapmaz isimli dizi ile adım atmış, ardından ise Kalbimin Sultanı dizisinde oynadı. 2019 yılında rol aldığı Her Yerde Sen dizisinde sergilediği oyunculuk performansı ile dikkat çeken Aslıhan Malbora, 2021 yapımı Üç Kuruş dizisinde Roman kızı Leyla’yı canlandırıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aziz dizisi yeni bölüm ne zaman?Aziz dizisi yeni bölüm ne zaman?
Nihat Hatipoğlu'nu kızdıran soru! "Sen kimsin, senin ne haddine?"Nihat Hatipoğlu'nu kızdıran soru! "Sen kimsin, senin ne haddine?"
Hakan Hatipoğlu'nun eşi Gizem Hatipoğlu tarzıyla büyüledi! Hakan Hatipoğlu'nun eşi Gizem Hatipoğlu tarzıyla büyüledi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatları için yeni iddia!

Akaryakıt fiyatları için yeni iddia!

Fotoğraf şüpheyi tetikledi, intihardan 2 ay önceki detay...

Fotoğraf şüpheyi tetikledi, intihardan 2 ay önceki detay...

Haşim Kılıç'tan cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması!

Haşim Kılıç'tan cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması!

Aile büyükleri o sahnelerini görünce... "Çıplak olduğum için..."

Aile büyükleri o sahnelerini görünce... "Çıplak olduğum için..."

Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması!

Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması!

Abramovich'ten sürpriz hamle! Göztepe derken...

Abramovich'ten sürpriz hamle! Göztepe derken...

İlginizi Çekebilir

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.