Üç Kuruş nerede çekiliyor? Üç Kuruş İstanbul'un hangi ilçesinde çekiliyor?

Yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk'ün oturduğu Üç Kuruş dizisinin senaryosu ise Damla Serim, Murat Uyurkulak, ve Eset Akçilad tarafından kaleme alınıyor. Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun bambaşka bir tarzla kamera önüne geçtiği Üç Kuruş dizisi İstanbul'un farklı semtlerinde çekiliyor. Dizinin bazı sahneleri eski kundura fabrikasında çekiliyor. İşte detaylar...

ÜÇ KURUŞ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Üç Kuruş dizisinin çekimleri İstanbul'un farklı semtlerinde gerçekleştiriliyor. Üç Kuruş dizisinin bazı sahneleri Beykoz'daki eski kundura fabrikasında çekiliyor.

ÜÇ KURUŞ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideridir. Efe (Ekin Koç) ise Organize Büro'nun gözü kara komiseri. Bu ikili arasındaki kovalamaca bir cinayet vakası ile ters yüz olur. Katili yakalamak için çabalayan ikilinin karşısına beklenmedik bir isim çıkar.

ÜÇ KURUŞ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Uraz Kaygılaroğlu (Kartal)

Ekin Koç (Efe)

Melissa Yıldırımer (Nesrin)

Diren Polatoğlulları (İrfan)

Nesrin Cevadzade (Bahar)

Asena Girişken (Perihan)

Aslıhan Malbora (Leyla)

Cenk Kangöz (Mesut)

Nursel Köse (Neriman)

Alişan Uğur (Konyalı)

Civan Canova (Oktay)

Burak Altay (Bülent)

Ercan Kesal (Halit)

Muttalip Müjdeci (Sahir)

Mustafa Kırantepe (Ruşen)

Aylin Engör (Neşe)

Uğur Yıldıran (Sesu)

Volkan Kıran (Kamil)

Umutcan Ütebay (Şahin)

Tuğçe Yolcu (Hazal)

Damla Makar (Halide)

Aytaç Uşun (Batuhan)



