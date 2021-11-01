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Üç Kuruş nerede çekiliyor? Üç Kuruş İstanbul'un hangi ilçesinde çekiliyor?

01.11.2021 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Diren Polatoğulları, Ekin Koç gibi oyuncuların yer aldığı Üç Kuruş dizisi bugün (1 Kasım 2021 Pazartesi) Show TV ekranlarında yerini alacak. Dram ve polisiye türündeki Türk dizisi Üç Kuruş'un nerelerde çekildiği merak konusu oldu. Üç Kuruş, İstanbul'da çekiliyor. İşte detaylar...

Üç Kuruş nerede çekiliyor? Üç Kuruş İstanbul'un hangi ilçesinde çekiliyor?

Yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk'ün oturduğu Üç Kuruş dizisinin senaryosu ise Damla Serim, Murat Uyurkulak, ve Eset Akçilad tarafından kaleme alınıyor. Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun bambaşka bir tarzla kamera önüne geçtiği Üç Kuruş dizisi İstanbul'un farklı semtlerinde çekiliyor. Dizinin bazı sahneleri eski kundura fabrikasında çekiliyor. İşte detaylar...

Üç Kuruş nerede çekiliyor? Üç Kuruş İstanbul'un hangi ilçesinde çekiliyor?

ÜÇ KURUŞ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Üç Kuruş dizisinin çekimleri İstanbul'un farklı semtlerinde gerçekleştiriliyor. Üç Kuruş dizisinin bazı sahneleri Beykoz'daki eski kundura fabrikasında çekiliyor.

ÜÇ KURUŞ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideridir. Efe (Ekin Koç) ise Organize Büro'nun gözü kara komiseri. Bu ikili arasındaki kovalamaca bir cinayet vakası ile ters yüz olur. Katili yakalamak için çabalayan ikilinin karşısına beklenmedik bir isim çıkar.

ÜÇ KURUŞ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

  • Uraz Kaygılaroğlu (Kartal)
  • Ekin Koç (Efe)
  • Melissa Yıldırımer (Nesrin)
  • Diren Polatoğlulları (İrfan)
  • Nesrin Cevadzade (Bahar)
  • Asena Girişken (Perihan)
  • Aslıhan Malbora (Leyla)
  • Cenk Kangöz (Mesut)
  • Nursel Köse (Neriman)
  • Alişan Uğur (Konyalı)
  • Civan Canova (Oktay)
  • Burak Altay (Bülent)
  • Ercan Kesal (Halit)
  • Muttalip Müjdeci (Sahir)
  • Mustafa Kırantepe (Ruşen)
  • Aylin Engör (Neşe)
  • Uğur Yıldıran (Sesu)
  • Volkan Kıran (Kamil)
  • Umutcan Ütebay (Şahin)
  • Tuğçe Yolcu (Hazal)
  • Damla Makar (Halide)
  • Aytaç Uşun (Batuhan)


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Anahtar Kelimeler:
Ekin Koç Uraz Kaygılaroğlu
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