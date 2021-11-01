Üç Kuruş nerede çekiliyor? Üç Kuruş İstanbul'un hangi ilçesinde çekiliyor?

Yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk'ün oturduğu Üç Kuruş dizisinin senaryosu ise Damla Serim, Murat Uyurkulak, ve Eset Akçilad tarafından kaleme alınıyor. Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun bambaşka bir tarzla kamera önüne geçtiği Üç Kuruş dizisi İstanbul'un farklı semtlerinde çekiliyor. Dizinin bazı sahneleri eski kundura fabrikasında çekiliyor. İşte detaylar...
Üç Kuruş dizisinin çekimleri İstanbul'un farklı semtlerinde gerçekleştiriliyor. Üç Kuruş dizisinin bazı sahneleri Beykoz'daki eski kundura fabrikasında çekiliyor.
Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideridir. Efe (Ekin Koç) ise Organize Büro'nun gözü kara komiseri. Bu ikili arasındaki kovalamaca bir cinayet vakası ile ters yüz olur. Katili yakalamak için çabalayan ikilinin karşısına beklenmedik bir isim çıkar.
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