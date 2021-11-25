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Üç Kuruş'un güzeller güzeli Bahar'ı bakın kimin torunu çıktı! Duyan şaşıp kaldı!

25.11.2021 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hem kariyeri hem de özel hayatıyla Nesrin Cavadzade magazin gündeminden düşmeyen isimlerden birisi. Yasak Elma'da hayat verdiği 'Şahika' rolü ile beğeni toplayan Nesrin Cavadzade şimdilerde Üç Kuruş dizisinde Bahar rolü ile boy gösteriyor. Ünlü ismin kimin torunu olduğunu öğrenenler şaşıp kaldı.

Üç Kuruş'un güzeller güzeli Bahar'ı bakın kimin torunu çıktı! Duyan şaşıp kaldı!

Bir Başkadır, Aşk Tesadüfleri Sever 2, Kış Güneşi, Bizim Hikaye gibi projelerde yer alan Nesrin Cavadzade şimdilerde Üç Kuruş dizisinde Uraz Kaygılaroğlu ile birlikte rol alıyor. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de doğan ve çocukluğunu Bakü'de geçiren Nesrin Cavadzade bilim insanının torunu çıktı. İşte detaylar...

NESRİN CAVADZADE BAKIN KİM ÇIKTI

30 Temmuz 1982 Bakü, Azerbaycan doğumlu 39 yaşındaki Nesrin Cavadzade kariyer hayatı boyunca birçok projede yer alan ödüllü oyuncudur. 11 yaşında Türkiye'ye gelen Cavadzade bilim insanı Mirmemmed Cavadzade’nin torunudur. Ünlü ürolog Mirmemmed Cavadzade SSCB'deki ilk en güçlü üroloji okulunun kurucusuydu. Azerbaycan'da bir üroloji okulunun da kurucu olan Mirmemmed Cavadzade kariyeri boyunca birçok çalışmaya imza attı. Mirmemmed Cavadzade 2008'de hayata gözlerini yumdu.

Üç Kuruş'un güzeller güzeli Bahar'ı bakın kimin torunu çıktı! Duyan şaşıp kaldı!

Nesrin Cavadzade Marmara Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümünü tamamladı. 2 sene boyunca Tekand Studio Oyuncularında oyunculuk eğitimi gördü. Cavadzade Türkçe, Rusça, Fransızca ve İspanyolca biliyor.

Üç Kuruş'un güzeller güzeli Bahar'ı bakın kimin torunu çıktı! Duyan şaşıp kaldı!

Televizyon dünyasına 'Yersiz Yurtsuz' dizisi ile adım atan Cavadzade bu projede başrolü üstlendi. Cemal Şan'ın ünlü Aşk Üçlemesi'nin ikinci filmi olan 'Dilber'in Sekiz Günü'nde başrole hayat veren Cavadzade Erzurum, Bursa ve Ankara Film Festivalleri'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödüllerini aldı.

Üç Kuruş'un güzeller güzeli Bahar'ı bakın kimin torunu çıktı! Duyan şaşıp kaldı!

'Kuzu' projesiyle 2014'te 51. Altın Portakal Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü aldı.

Üç Kuruş'un güzeller güzeli Bahar'ı bakın kimin torunu çıktı! Duyan şaşıp kaldı!

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Nesrin Cavadzade
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