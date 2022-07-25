Üç Kuruş'un Leyla'sı Aslıhan Malbora kumlara uzanarak bikinili poz verdi! "Efe komiser görmesin"

Aslıhan Malbora Üç Kuruş dizisindeki Leyla rolü ile oyunculuk kariyerinde yükseldi. Bu rol ile dikkatleri üzerine çeken isim, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

BİKİNİLİ POZUYLA YAKTI GEÇTİ

Aslıhan Malbora Baselona'da tatil yaptı.

Keyifli anını sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmeyen oyuncu, bikinili pozuyla olay oldu.

Kumlara uzanarak poz veren oyuncuya, "Efe komiser görmesin", "Neden bu kadar güzelsin?" yorumları geldi.

27 yaşındaki oyuncu İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda ve Kimya Mühendisliği bölümlerinde eğitim aldı.

Üniversite döneminde oyunculuk eğitimi aldı. 2017 yılından beri dönem dönem ekranlarda yer alıyor.





