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Üç Kuruş'un Leyla'sı Aslıhan Malbora kumlara uzanarak bikinili poz verdi! "Efe komiser görmesin"

25.07.2022 22:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üç Kuruş dizisinde Leyla Çaka Tekin rolüne hayat veren Aslıhan Malbora, tatil keyfini takipçileriyle paylaştı. Bikinisiyle kumlara uzanıp poz veren Malbora'ya beğeni yağdı.

Üç Kuruş'un Leyla'sı Aslıhan Malbora kumlara uzanarak bikinili poz verdi! "Efe komiser görmesin"

Aslıhan Malbora Üç Kuruş dizisindeki Leyla rolü ile oyunculuk kariyerinde yükseldi. Bu rol ile dikkatleri üzerine çeken isim, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

BİKİNİLİ POZUYLA YAKTI GEÇTİ

Aslıhan Malbora Baselona'da tatil yaptı.

Üç Kuruş'un Leyla'sı Aslıhan Malbora bikinili pozuyla ortalığı yaktı!

Keyifli anını sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmeyen oyuncu, bikinili pozuyla olay oldu.

Üç Kuruş'un Leyla'sı Aslıhan Malbora bikinili pozuyla ortalığı yaktı!

Kumlara uzanarak poz veren oyuncuya, "Efe komiser görmesin", "Neden bu kadar güzelsin?" yorumları geldi.

Üç Kuruş'un Leyla'sı Aslıhan Malbora bikinili pozuyla ortalığı yaktı!

27 yaşındaki oyuncu İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda ve Kimya Mühendisliği bölümlerinde eğitim aldı.

Üç Kuruş'un Leyla'sı Aslıhan Malbora bikinili pozuyla ortalığı yaktı!

Üniversite döneminde oyunculuk eğitimi aldı. 2017 yılından beri dönem dönem ekranlarda yer alıyor.

Üç Kuruş'un Leyla'sı Aslıhan Malbora bikinili pozuyla ortalığı yaktı!

Üç Kuruş'un Leyla'sı Aslıhan Malbora bikinili pozuyla ortalığı yaktı!

Üç Kuruş'un Leyla'sı Aslıhan Malbora kumlara uzanarak bikinili poz verdi!

Üç Kuruş'un Leyla'sı Aslıhan Malbora kumlara uzanarak bikinili poz verdi!

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üç kuruş
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