Uçağa powerbank alınır mı? Uçakta powerbank yasak mı?

Modern hayatın vazgeçilmez cihazlarından biri hâline gelen Powerbank, şarj sorunlarını ortadan kaldırmak için sıklıkla tercih edilir. Bilhassa cep telefonu, tablet ya da dizüstü bilgisayar gibi çokça kullanılan elektronik cihazların şarjı bittiğinde adeta bir kurtarıcıdır. Seyahatlerde ya da dış mekan etkinliklerinde mobil cihazların kesintisiz kullanılmasını sağlamak için oldukça pratik bir yardımcıdır. Bununla birlikte uçakla seyahat edecek kişilerin powerbank kullanımı konusunda bazı detaylara dikkat etmesi gerekir. Powerbank’in ulaşılabilir bir yerde olması, uçuş esnasında cihazları şarj etmek için büyük kolaylık sağlar. Bu noktada "uçakta powerbank yasak mı?" sorusunun yanıtı aranır.

Uçakta el bagajına powerbank konulur mu?

Taşınabilir bataryalar ya da diğer adıyla powerbank’ler, telefon, tablet ve diğer elektronik cihazlar için oldukça işlevsel bir araçtır. Bilhassa seyahatlerde ve prizlere erişimin zor olduğu yerlerde büyük kolaylık sağlar. Uçak yolculuğu yapan birçok kişi, seyahat sırasında cihazlarını şarj edebilmek için powerbank’lerini yanlarına almak istemektedir. Ancak, bu cihazların uçakta taşınmasıyla ilgili bazı önemli kurallar bulunmaktadır.

Havayolu güvenlik prosedürlerine göre el bagajında taşınmak istenen bu cihazların kapasitesi uygun olmalıdır. Çoğu havayolu şirketi kapasitesi 100 watt-saat (Wh) altındaki powerbank’lere herhangi bir özel izin gerekmeksizin müsaade eder. 100 ile 160 watt-saat arasındaki cihazlar için ise havayolunun özel izni gerekebilir. 160 watt-saatin üzerindeki taşınabilir bataryalar ise uçakla taşınamaz.

Uçakta valize (Uçak altı bagajına) powerbank konulur mu?

Havacılık güvenliği yönetmelikleri gereğince bazı cihazların ve eşyaların uçağa alınması sınırlı veya tamamen yasaktır. Yolculuğun sorunsuz geçmesi ve olası güvenlik sorunlarının önüne geçilebilmesi açısından bu kuralları önceden öğrenmek büyük önem taşır.

Yolcuların eşyaları uçaklarda iki ana bölümde taşınır. Bunlar; el bagajı bölümü ve uçağın alt kısmında yer alan kayıtlı bagaj bölümüdür. Powerbank gibi taşınabilir şarj cihazları, içerdikleri lityum iyon piller nedeniyle kayıtlı bagaj bölümünde taşınmasına izin verilmeyen cihazlar arasında bulunur. Bu cihazların aşırı ısınma, kısa devre veya patlama gibi riskler taşıması nedeniyle yalnızca el bagajında taşınmasına izin verilir.