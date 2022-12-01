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Uçak eş anlamlısı nedir? Uçağın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

30.11.2022 01:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aynı anlamı ya da benzer anlamı karşılamalarına rağmen birbirlerinden farklı yazılan kelimelere eş anlamlı ya da anlamdaş, sinonim kelimeler denir. Kelime dağarcığı bakımından zengin dilimizde epeyce eş anlamlı kelime vardır. Kimi Türkçe kimi de yabancı kökenli olan bu eş anlamlı sözcüklerden biri de ‘‘uçak’’ sözcüğüdür. Türkçe bir kelime olan uçak kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Uçak eş anlamlısı nedir? Uçağın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Uçak, Türkçedeki "uç-" fiilinden türemiş bir sözcüktür. Uçak kelimesi, teşkil ettiği anlam itibarıyla çok eski bir kelime değildir. Bu kelime, havanın yaptığı basıncı kanatlarının altına alarak yükselen motorlu taşıtlar için kullanılır. Söz konusu motorlu taşıtın icadı da 17 Aralık 1908 tarihine dayanmaktadır. Günümüzde bilhassa ulaşım için çok önemli bir rol oynayan uçağın, Türk Dil Kurumuna göre anlamı şu şekildedir:

  • isim Kanatlarının altındaki havanın yaptığı basınç yardımıyla yükselip ilerleyebilen motorlu hava taşıtı, tayyare.

Uçak kelimesini içeren örnek cümleler kurmak gerekirse:

  • 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları esnasında statta bulunan herkes, uçakların yaptığı gösteriyi hayranlıkla izledi.
  • Planlarını uygulayamadığı ve işlerini yetiştiremediği için havalimanına geç kalmış, uçağını kaçırmıştı.
  • Küçüklüğünden beridir uçaklara ve havacılığa ilgisi olduğu için üniversite tercihlerini bu doğrultuda yapmaya karar verdi.
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Uçak kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Bir sözcüğün teşkil ettiği anlama bir başka sözcük de sahipse bu iki sözcük eş anlamlı olarak adlandırılır. Türkçedeki eş anlamlı sözcük sayısı bir hayli fazladır. Bu eş anlamlı kelimelerin kökeni Türkçe olabildiği gibi yabancı kökenli de olabilir. Uçak eş anlamlısı olan kelimelerden biridir. Ancak dilimizde uçak kelimesinin eş anlamı olan ve uçağın anlamını karşılayan yalnızca bir kelime vardır. Uçağın eş anlamlısı:

  • Tayyare

Bulunduğumuz coğrafyanın ve İslamiyet’i kabul etmemizin etkisiyle çok uzun yıllar boyunca Arap kültürüyle devamlı etkileşim hâlinde olduğumuz görülür. Bu nedenle Türk dilinde hâlihazırda bulunan Arapça kelime sayısının epey yüksek olduğu söylenebilir. Tayyare kelimesi, dilimize Arapçadan geçen kelimelerden biridir. Çok uzun bir süre dilimizde uçak kelimesinin yerine kullanılan bu sözcük, günümüzde geçerliliğini yitirmiştir.

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Uçağın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Uçak kelimesinin eş anlamı olan tayyare kelimesiyle örnek cümle kurmak gerekirse:

  • 1962’de Almanya’ya göçen dedem, burada çalıştığı tayyare fabrikasından emekli olmuş.
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