Uçak eş anlamlısı nedir? Uçağın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Uçak, Türkçedeki "uç-" fiilinden türemiş bir sözcüktür. Uçak kelimesi, teşkil ettiği anlam itibarıyla çok eski bir kelime değildir. Bu kelime, havanın yaptığı basıncı kanatlarının altına alarak yükselen motorlu taşıtlar için kullanılır. Söz konusu motorlu taşıtın icadı da 17 Aralık 1908 tarihine dayanmaktadır. Günümüzde bilhassa ulaşım için çok önemli bir rol oynayan uçağın, Türk Dil Kurumuna göre anlamı şu şekildedir:
Uçak kelimesini içeren örnek cümleler kurmak gerekirse:
Bir sözcüğün teşkil ettiği anlama bir başka sözcük de sahipse bu iki sözcük eş anlamlı olarak adlandırılır. Türkçedeki eş anlamlı sözcük sayısı bir hayli fazladır. Bu eş anlamlı kelimelerin kökeni Türkçe olabildiği gibi yabancı kökenli de olabilir. Uçak eş anlamlısı olan kelimelerden biridir. Ancak dilimizde uçak kelimesinin eş anlamı olan ve uçağın anlamını karşılayan yalnızca bir kelime vardır. Uçağın eş anlamlısı:
Bulunduğumuz coğrafyanın ve İslamiyet’i kabul etmemizin etkisiyle çok uzun yıllar boyunca Arap kültürüyle devamlı etkileşim hâlinde olduğumuz görülür. Bu nedenle Türk dilinde hâlihazırda bulunan Arapça kelime sayısının epey yüksek olduğu söylenebilir. Tayyare kelimesi, dilimize Arapçadan geçen kelimelerden biridir. Çok uzun bir süre dilimizde uçak kelimesinin yerine kullanılan bu sözcük, günümüzde geçerliliğini yitirmiştir.
Uçak kelimesinin eş anlamı olan tayyare kelimesiyle örnek cümle kurmak gerekirse: