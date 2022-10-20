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Uçak mide bulandıran olay! Rötar yaptı ama sebebi hava koşulları değildi

20.10.2022 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Londra'dan kalkan ve Nijerya'nın Lagos kentine seyahat eden bir Boeing 777-336 British Airways yolcu uçağı, bir yolcunun yere dışkılaması ve sonra bunu koltuklara bulaştırması nedeniyle ertelendi. Kabin görevlilerine oldukça zorlu bir temizlik işi çıkaran bu durum, sosyal medyada gündem oldu. Yolcular için ise alternatif bir uçak ayarlandığı bildirildi.

Uçak mide bulandıran olay! Rötar yaptı ama sebebi hava koşulları değildi

Yolcunun biniş esnasında pantolonunu sıyırıp mutfak zeminine dışkıladı. Daha sonra dışkısının üzerine oturup onu boylu boyunca mutfak zeminine ve uçak koridorunun halılarına sürttü. Olay burada bitmedi çünkü yolcu o halde uçaktan aşağı inmeye başladı.

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TEMİZLİK YAPILDI

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Olayı inanılmaz derecede ciddiye alan yetkililer, uçağı temizlemek için uçuşu ertelemek durumunda kaldı. Raporlarında "Perdeler ve halılar ciddi şekilde kirlenmiş. Hijyenik bir biyolojik tehlike olması nedeniyle, derin bir temizlik gerçekleştirilmesi ve uygun şekilde denetlenmesi ve onaylanması oldukça önemli. " yazılıydı.

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British Airways de olayla ilgili yaptıkları açıklamada "Müşterilerimizden uçuşlarındaki gecikme için özür diledik ve yolculuklarına devam edebilmeleri için alternatif bir uçak ayarladık." diye konuştu.

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İLK KEZ DEĞİLDİ

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Bu, British Airways uçuşunda yolcu kakasının hasara neden olduğu ilk zaman değil. Bu yıl Mart ayında, bir yolcunun tuvalet ihtiyacını gidermesinin ardından uçağa yayılan tahammül edilemez kötü koku sebebiyle Heathrow'dan Dubai'ye seyahat eden bir uçak geri dönmek ve yolcuları indirmek zorunda kalmıştı.

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