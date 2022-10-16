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  4. Havada kırmızı alarm! Bir pilot, yolcu olduğu uçakta kabin görevlisinin parmağını ısırdı

Havada kırmızı alarm! Bir pilot, yolcu olduğu uçakta kabin görevlisinin parmağını ısırdı

16.10.2022 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'dan Jakarta'ya seyahat eden bir Türk Hava Yolları yolcu uçağında korku dolu anlar yaşandı. Yolculardan birinin saldırgan tavırları tüm yolcularda paniğe neden oldu. Kendisinin de bir pilot olduğu öğrenilen 40'lı yaşlardaki adamın kabin memurlarından birinin elini ısırdığı öğrenildi.

Havada kırmızı alarm! Bir pilot, yolcu olduğu uçakta kabin görevlisinin parmağını ısırdı

Türk Hava Yolları’nın İstanbul-Jakarta seferi sırasında, akıl almaz bir olay yaşandı. Yolculardan biri olay çıkarması üzerine kendisini uyaran kabin memurlarından birinin elini ısırdı. Verdiği fiziksel zararın ardından kendisine müdahale etmeye çalışan kabin ekibine de saldıran adamın 48 yaşındaki Muhammed John Jaiz Boudewijn olduğu ve kendisinin de Batik Air’de pilot olduğu öğrenildi.

SARHOŞ OLABİLİR

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Sarhoş olduğu tahmin edilen adamın, saldırgan tavırları tüm yolcularda panik yarattı. Kendisini sakinleştirmeye çalışan kabin ekibine yumruklar savuran adam, tüm çabalarını reddetti. Bir görevli onu kendinden uzak tutmak için tekmelemek zorunda kaldı. Hatta bazı yolcuların da yardımcı olabilmek için olaya dahil oldukları görüldü.

İnternette dolaşan video görüntüleri, uçuş görevlilerinin plastik kelepçeler tuttuğunu ve adamı kelepçelemeye çalıştığını gösterirken, bir yolcu adamın görevlilere bir şişe su attığını gördüğünü söyledi.

İşte o anlar:

ACİL İNİŞ YAPTI

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Olayın ardından, uçak Endonezya’nın Medan Kualanamu Havalimanı'na acil iniş yaptı. Saldırıya uğrayan kabin memuru ise havalimanında ayakta tedavi gördü.

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Kabin ekiplerinin müdahalesi ile ciddi şekilde yaralanan yolcu ise, acil iniş yapılan hava limanında göz altına alındı.


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Anahtar Kelimeler:
kavga uçak
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