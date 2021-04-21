Uçakta hamile bir kadın doğum yaparsa ne olur?

Havada doğanlar ‘Dünya vatandaşı olur, hangi ülkede doğarsanız oranın vatandaşı olursunuz’ şeklindeki varsayımlar tamamen şehir efsanesidir. Günümüzde 28. ve 31. haftalar arasında uçuşlar için anne adaylarının doktordan ‘uçuşa uygundur’ izni alması gerekiyor. 31. haftadan sonraki süreç için ise uçuşa izin verilmiyor. Ancak önceki yıllarda erken doğum sebebiyle sefer sırasında dünyaya gelen bebekler olmuştur. Uçakta doğum yapmak annelerin elbette ki en büyük hayali değildir. Ancak bu durumun gerçekleşmesi halinde uçuş personeli ve yolcuların uyması gereken kurallar belirlenmiştir.

ACİL İNİŞ KARARI

Nadiren de olsa doğumun uçakta başlaması halinde en büyük yük mürettebata düşer. Uçuş görevlileri sadece ilk yardım konusunda eğitimlidir. Bu nedenle uçaktaki yolcular arasında doktor ya da hemşire olup olmadığı sorulur. Uçakta herhangi bir tıp görevlisinin olmaması durumunda acil iniş veya en yakın hedefe ulaşma yolu tercih edilir. Bu süre içerisinde ise uçuş personeli anne adayıyla ilgilenir.

VATANDAŞLIK İÇİN TEK BİR KURAL YOKTUR

Uçağın üzerinde uçtuğu bölge ve havayoluna bağlı olarak bebeğin vatandaşlık hakları değişiklik gösterir. Etkili olan kural ise bebeğin anne ve babasıyla aynı vatandaşlığa sahip olmasıdır. Uçakta doğan çocuk hangi ülkenin sınırları içerisinde doğduysa o ülkenin kuralları geçerli olur. ABD gibi ülkelerse kendi toprakları içerisinde doğan çocuklara anne ve baba şartı aramadan vatandaşlık hakkı verebiliyor. ABD’nin bu konuda bir düzenleme yapacağı ise konuşulan konular arasındadır.