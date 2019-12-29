Uçaklardaki 8 gizli güvenlik önlemi!

Yolcu uçaklarında kullanılan teknolojiler büyük gelişim gösterdi. Böylece zaman içinde havayolu ulaşımı, yolcular için dünyanın en güvenilir ve konforlu ulaşım aracı haline geldi. Yine de pek çok yolcu, uçakların güvenli ve rahat yolculuk yapılmasını hedefleyen özelliklerini bilmedikleri için yolculuk esnasında strese girmekten kurtulamıyor.

Bir uçağın tuvalet kapısı bile hayatınızı kurtarabilir. Aslında uçaklarda kimsenin bilmediği gizli güvenlik özellikleri var ve bunlardan 8 tanesini sizler için derledik. İşte o güvenlik önlemleri...

1. SARI KANCALAR

Pilotun acil durumlarda uçağı suya indirmesi gerektiğinde görselde yer alan sarı kancalar, hayat kurtarmak için kullanılıyor. Uçağın kanatlarında yer alan kancaların sayısı ve yerleşimi uçaktan uçağa değişse de hepsi aynı işi görüyor. Bu kancalar halatlar kullanılarak yolcuları cankurtaran botuna güvenle indirmeye yarıyor. Ayrıca yolcuların inişi esnasında botları sabitlemek için de kullanılıyor.

2. OKSİJEN TANKI YERİNE KİMYASAL REAKSİYON

Diyelim ki uçaktaki basınç gitgide düşmeye başladı. Böyle bir durumda yolcuların başının üstündeki kapaklar otomatik olarak açılarak oksijen maskeleri geliyor. Yolcuların bu maskeleri çekerek burnunu ve ağzınızı kapatacak şekilde takmaları gerekiyor. Peki neden maskeyi aşağı çekmeleri gerekiyor?