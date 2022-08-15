Uçakta heyecanlı anlar! Kadın yolcu bir anda soyunmaya başladı, görenler ne yapacağını şaşırdı

Kıbrıs’ın Larnaka şehrinden Manchester’a hareket eden bir uçaktaki kadın yolcu bulunduğu yerde bir anda ayağa kalkarak bağırmaya ve soyunmaya başladı. Diğer yolcuların şaşkın ve meraklı bakışları altında kadın uçağın kokpitine doğru hareket etti. Bir başka yolcu tarafından kokpite girmesi engellenen kadın nedeniyle uçak Paris’e zorunlu iniş yaptı.

“KOKPİTİN KAPISINA VURDU”

Gençliğinde bir güvenlik firmasında çalışan ve kadın yolcunun eylemini durdurarak kahraman ilan edilen Phillip O'Brien, “Uçağın kalkışı sırasında her şey normaldi. Bir süre sonra bir kadın soyunmaya başladı ve bağırarak kokpitinin kapısına vurdu. O anlarda kontrolü elime aldım ve onu durdurdum. Uçak Paris’e acil iniş yaptı” dedi.

Uçaktaki kadın eylemcinin kimliği ve Paris'teki yetkililer tarafından İngiliz kuvvetlerine teslim edilip edilmediği bilinmiyor.



