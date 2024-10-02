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  4. Uçakta kabin memuruna saldırmıştı! Dilan Çıtak Tatlıses hakkında soruşturma

Uçakta kabin memuruna saldırmıştı! Dilan Çıtak Tatlıses hakkında soruşturma

02.10.2024 18:09
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Sanatçı İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, uçakta kabin memuruna saldırmıştı. Dilan Çıtak hakkında ‘hakaret’, ‘tehdit’ ve ‘basit yaralama’ suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.

THY'nin 17 Eylül Salı günü Bodrum- İstanbul seferini yapan uçağında meydana gelen olayda, sanatçı İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, uçak İstanbul hava sahasına yaklaştığı sırada miyavlamaya başlayan kedisini pusetinden çıkartıp kucağına aldı.

SÖZLÜ TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ!

Uçağın iniş için alçaldığı sırada kabin memuru Tatlıses'i kediyi pusete koyması konusunda uyardı. İkili arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü. Dilan Çıtak Tatlıses, kabin memurlarının kendisinden şikayetçi olması üzerine polis eşliğinde karakola götürmüş ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Uçakta yaşanan olaylar nedeniyle Dilan Çıtak Tatlıses, Türk Hava Yolları'ndan kara listeye alındı.

3 SUÇTAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İbrahim Tatlıses'in kızı şarkıcı Dilan Çıtak Tatlıses'in, THY Kabin memurlarının şikayeti üzerine Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma açıldı. Tatlıses hakkındaki 'hakaret', 'tehdit' ve 'basit yaralama' suçlarından açılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Dilan Çıtak İbrahim Tatlıses
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