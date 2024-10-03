Yıllar geçse de eskimeyecek jean modellerinde indirim başladı

Her dönemin vazgeçilmezi olan jean pantolonlar, hem şıklığı hem de rahatlığı bir araya getiriyor. Günlük hayattan özel davetlere kadar birçok ortamda tercih edilen jean'ler, her tarza uyum sağlıyor. Peki, siz yeni sezon kombinleriniz için şık ve rahat bir jean mi arıyorsunuz? Cevabınız "Evet" ise jean tutkunları için harika bir haberimiz var! Lee, Wrangler, Jack Jones, İpekyol ve Defacto gibi sevilen markaların jean modelleri, şimdi indirimde. Hem stilini yansıtacak hem de bütçeni zorlamayacak jeanlere sahip olmak için harika bir fırsat. İndirimde öne çıkan ürünlerden bazılarını sizin için listeledik.

1. Lee L719 Luke Jean Pantolon

Kullanıcılar ne diyor?

"Parasının hakkını sonuna kadar veriyor harika bir pantolon!"

"Harika bir ürün, tam beden. Kalitesi zaten belli. Tereddüt etmeden alabilirsiniz."

2. DeFacto Kadın 90's Wide Leg Yırtmaçlı Jean Uzun Pantolon

Kullanıcılar ne diyor?

"Hediye almıştım resimdekinin aynı. Yapısı da giyimi de gayet rahat."

"Tam beden aldım. Paçaları uzun geldi sadece."

3. Jack & Jones Jjierik Jjcooper Sbd 519 Noos Kot Pantolon

Kullanıcılar ne diyor?

"Bu fiyat için en iyisi."

"Gayet güzel bir ürün. Hızlı teslimat için teşekkürler."

4. Ipekyol Kadın Mavi Jean Pantolon, 36

Kullanıcılar ne diyor?

"Vücudu saran kalıp, %100 pamuk kumaş, kalın sert kotlardan değil."

"Hem klasik hem spor kombinlenebilen joker ürün."

5. Wrangler Larston Jean

Kullanıcılar ne diyor?

"Ürün çok güzel. Likralı bir kumaşa sahip."

"36-32 aldım ancak beli fazla geniş geldi. Bir ya da iki beden küçük alınmalı. Bacakları sarıyor ama çok sıkan türden değil."

6. Koton Yüksek Bel Nora Jeans Pantolon

Kullanıcılar ne diyor?

"Çok şık ve rahat ."

"Çok hoş bayıldım. Üzerime tam oldu."

7. Only & Sons ONSLOOM SLIM JAX STAYBLACK 9242 DNM NOOS Jean

Kullanıcılar ne diyor?

"Tam kalıp, süper!"

"Mükemmel bir ürün!"

8. Only ONLMILA HW FLARED DNM BJ139 NOOS Kot Pantolon

Kullanıcılar ne diyor?

"Aldığımdan beri hiç üstümden çıkarmadım neredeyse ve hep elim ona gidiyor. Eskiteceğim diye üzülüyorum. Bedeni ve boyu çok iyi oldu. 6-7 aydır giyiyorum."

"Paçaları, boyu, beli, dört dörtlük oturdu."

9. LTB Sawyer y Kot Pantolon

Kullanıcılar ne diyor?

"Tam istediğim gibi geldi ve tam bedeninizi alabilirsiniz."

"Eşim için aldım. Severek kullandığı bir ürün."

10. Lee Breese Jean Pantolon Kadın

Kullanıcılar ne diyor?

"Harika geldi. Mükemmel bir kot kaliteli ve duruşu da şık."

"Çok beğendim."

"Bu içerik 3 Ekim 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir."

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