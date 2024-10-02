Fiyatı 549 TL'ye düştü! Kedinizin bayılacağı Whiskas mamada %33 indirim

Evcil hayvan sahipliği, sevgi dolu bir deneyim olmasının yanı sıra masraflı bir sorumluluk. Veteriner ziyaretleri, yiyecek, ekipman ve diğer ihtiyaçlar derken zaman zaman bu kalemler bütçeyi zorlayabiliyor. Ancak, bazı basit tasarruf ipuçları sayesinde masrafları azaltmak mümkün. Nasıl mı? Tabii ki evcil hayvan ürünlerindeki indirim kampanyalarını takip ederek. Neyse ki sizi indirimlerden haberdar ederek fırsatları yakalamanızı sağlıyoruz. Bugüne özel Whiskas'ın biftekli ve havuçlu yetişkin kedi mamasında %33'lük bir indirim var. Acele etmenizi öneririz, çünkü bu fırsat bir daha gelmez.

Whiskas Biftekli ve Havuçlu Yetişkin Kedi Maması 3,8 Kg

Whiskas Biftekli ve Havuçlu Yetişkin Kedi Maması, yetişkin kediler için özel olarak formüle edilmiş bir mamadır. İçeriğinde yüksek kaliteli biftek eti ve havuç bulunur. Kedinizin ihtiyaç duyduğu tüm besin öğelerini sağlamak amacıyla zenginleştirilmiş bir formüle sahip olan bu mama ayrıca kedinizin sindirim sistemini desteklemeye yardımcı olacak lif içeriğiyle öne çıkar. Whiskas Biftekli ve Havuçlu Yetişkin Kedi Maması, kedinizin sağlıklı ve dengeli bir beslenme almasını sağlayarak onun mutlu ve enerjik kalmasına yardımcı olur.

Evcil hayvan sahipleri ne diyor?

"Sokakta beslediğim kediye alıyorum, çok seviyor."

"Kedilerim bayılıyor. Fiyatı da çok iyi."

"Kedimin severek yediği bir mamaydı, indirimdeyken değerlendirip aldım. Sorunsuz kargo ve teslimat için teşekkürler."

Bu içerik 2 Ekim 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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