Uçakta namaz kılınır mı? Uçakta namaz nasıl kılınır?

İnsanlar günlük yaşamın rutinine uyma zorunluluğu içerisinde aynı zamanda manevi bir huzur arayışı içerisine de girerler. İbadet etmek bu huzurun ve dinginliğin bir yoludur. Ancak modern yaşamda her zaman ibadet için uygun bir zaman ya da mekan bulunamayabilir. Bu durumların başında yolcuklar gelir. Bazen kişiler, uçaklarda, trenlerde, otobüslerde ya da araba içerisinde seyahat ettikleri için ibadetlerini yerine getiremezler. Bu noktada ise uçakta namaz kılınıp kılınamayacağı merak edilir.

Uçakta namaz nasıl kılınır?

İslam dini, seferi (yolculuk) hâlinde olan kişilere belirli kolaylıklar tanır. Uçak gibi hareketli ortamlarda namaz kılabilmek için ise dikkate alınması gereken bazı unsurlar vardır. Uçakta namaz kılmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken ilk şey namazın vaktinin gelip gelmediğidir. Uçak havadayken uçuş rotasında olduğu için namazın vaktini kaçırmamak önemlidir. Bununla birlikte uçak koltukları arasında hareket etmek sınırlıdır.

Uçakta namaz nasıl kılınır, Diyanet bu konuda ne diyor?

Uçakta namaz kılınır mı Diyanet İşleri Başkanlığı'na sıklıkla sorulan sorulardan biridir. Uçakta namaz Diyanet tarafından şu şekilde açıklanır:

*"Otomobil, otobüs, uçak ve tren gibi ulaşım araçlarında nâfile namaz kılmak caiz ise de normal durumlarda farz namazların kılınması uygun görülmemiştir. Çünkü söz konusu ulaşım araçlarında namaz kılındığı takdirde namazın kıyam, rükû, secde ve istikbâl-i kıble gibi farzlarını yerine getirme imkânı yoktur. Nitekim Resûlullah (s.a.s.), nâfile namaz kılarken, hangi istikamete dönerse dönsün bineği üzerinde namaz kılardı. Farz namaz kılmak istediğinde ise bineğinden iner ve kıbleye dönerek namazını kılardı (Buhârî, Salât, 31 [400]).

Günümüzde, otobüs, tren ve uçak ile seyahat edenler, namazlarını ayakta ve kıbleye dönerek kılmaları genellikle mümkün olmadığından oturdukları yerde îmâ ile kılabilirler. Bununla birlikte namazlarını yolculuk öncesinde veya sonrasında ya da mola yerlerinde cem ederek de kılabilirler. Ancak otobüs firmalarının yolcuların dinî hassasiyetini gözeterek mola zamanını namaz vakitlerine denk gelecek şekilde düzenlemeleri tavsiye edilir."