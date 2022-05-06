Uçakta terör estirdi! Çareyi koltuğa bantlamakta buldular

31 Temmuz 2021'de Philadelphia'dan Miami'ye bir Frontier Airlines uçuşu sırasında gerçekleşen olaylar Berry'nin üçüncü bir alkollü içki sipariş etmesi ve boş bardağını uçuş görevlisi bir kadının sırtına sürerek onu taciz etmesiyle başladı.

İçeceğini üzerine döktükten ve banyodan gömleksiz çıkınca bir uçuş görevlisi ona giyinmesi gerektiğini söyledi ve bagajında bir gömlek bulmasına yardım etti. Berry daha sonra iki kadın uçuş görevlisini en az iki kez taciz etti ve ardından bir erkek uçuş görevlisine yumruk attı.

BANTLA ZAPT EDİLDİ

Rapora göre Berry, daha sonra uçuş görevlisi ve yakındaki yolcular tarafından emniyet kemeri genişletici ve bant kullanılarak zapt edildi. Genç adam Miami Uluslararası Havalimanı'nda tutuklandı. Olayın viral olan görüntüleri Berry'nin küfürler savururken ebeveynlerinin 2 milyon dolardan fazla serveti olduğunu ve kendisinin bir beyaz olduğunu iddia ettiğini gösterdi.

''İĞRENÇ BİR ADALETSİZLİK''

Berry'nin yumrukladığı uçuş görevlilerinden biri olan Jordan Galarza, Salı günü katıldığı duruşmada işinin Berry de dahil olmak üzere uçaktaki tüm yolcuları korumak olduğunu söyledi. Berry'yi bantla kontrol altına almalarının barbarca görünebileceğini ancak bunun mükemmel çalıştığını ve bu sayede kimsenin yaralanmadığını söyledi. Taciz edilen bir başka uçuş görevlisi ise verilen cezayı iğrenç bir adaletsizlik olarak değerlendirdi.

''HAYAT BOYU BEDELİNİ ÖDEYECEK''

Berry'nin avukatı, müvekkilinin hayatının geri kalanında olayın bedelini ödeyeceğini söyledi. Müvekkilinin kesinlikle dersini aldığını söyleyen avukat, “Bu damga onu takip edecek ve kişisel ilişkilerini, iş bulma yeteneğini, konut için uygunluğunu, güven pozisyonlarını engelleyecek ve öngörülebilir gelecek için diğer yaşam sorunlarını beraberinde getirecektir.” dedi.



