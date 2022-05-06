Annesinin cesedini iki hafta boyunca tuvalette sakladı! Sinekler gerçeği ortaya çıkardı

Japonya’da korku filmlerinin senaryosunu anımsatacak bir olay yaşandı. Yerel basına yansıyan haberlere göre, Kagoshima eyaletindeki Kikai bölgesinde yaşayan Setsuko Suzuki (47) geçtiğimiz Nisan ayı ortalarında yaşamını yitiren annesi Oyama Suzuki'nin (79) cansız bedenini evlerinin tuvaletine sakladı. Tuvalette yoğunlaşan sinekler sosyal hizmetler görevlilerininin dikkatinden kaçmadı. Annesinin cesedini saklayan kadın tutuklandı.

NE YAPACAĞINI BİLEMEDİ

Yaşlı bakım hizmetleri kapsamında Suzuki’nin evine rutin bir ziyaret gerçekleştiren sosyal hizmetler görevlileri yaşlı kadının evinde olmadığını fark etti. Suzuki’nin davranışlarından şüphelenen görevliler, tuvaletin yanında birçok sinek olduğunu gördü ve polis ekiplerine haber verdi. Evde yapılan aramada yaşlı kadının cesedine tuvalette rastlanırken, kızı ise tutuklandı.

Annesinin ölümünü ve tuvalette iki hafta boyunca cesedi sakladığını dile getiren Suzuki, ne yapacağını bilemediği için bu yola başvurduğunu söyledi. (İHA)



