Öğrencisiyle cinsel ilişkiye gören öğretmenin ifadesi kan dondurdu! “Sadece hazırladım”

Güney Avustralya’da bir ilkokulda yardımcı öğretmen olarak görev yapan 28 yaşındaki Ammy Singleton, yerel haber kaynaklarına göre öğrencisiyle yaşadığı cinsel ilişkinin sonrasında yakalandı. Çocuklara yönelik cinsel ilişki suçuyla mahkeme karşısına çıkacak olan öğretmen için okul yönetimi velilere bir mektup göndererek durumu bildirdi. Port Augusta Batı İlköğretim Okulu müdürü David Lawton, ebeveynlere Singleton’un okulda sadece bir günlüğüne geçici yardım öğretmen olarak görev yaptığını ve cinsel istismar suçlamasıyla karşı karşıya olduğunu anlattı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Görev yaptığı okulda öğrencileriyle cinsel ilişki yaşamadığını dile getiren Singleton, çocuklara cinsel ilişki eğitimi vererek onları hazırladığını söyledi. Toplumsal olarak cinselliğin bir tabu olarak algılanmaması ve cinsel ilişki eğitiminin küçük yaşlarda çocuklara verilmesi gerektiğini savunan Singleton, öğrencisiyle teması olmadığını ve cinsel ilişkiye girmediğini iddia etti. Singleton, 20 Temmuz'da mahkemeye çıkacak ve cezası kesinleşecek.



