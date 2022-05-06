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Öğrencisiyle cinsel ilişkiye gören öğretmenin ifadesi kan dondurdu! “Sadece hazırladım”

06.05.2022 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Avustralyalı 28 yaşındaki Ammy Singleton isimli öğretmen çocuklara cinsel istismarda bulunmakla suçlandı. Yardım öğretmeni olarak görev yaptığı okulda çocuklarla yakın temas halinde bulunduğu fark edilen öğretmen şüpheli davranışlarından sonra gözetim altına alındı. Öğrencilerle kurduğu iletişimin farklı olduğu ortaya çıkan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.

Öğrencisiyle cinsel ilişkiye gören öğretmenin ifadesi kan dondurdu! “Sadece hazırladım”

Güney Avustralya’da bir ilkokulda yardımcı öğretmen olarak görev yapan 28 yaşındaki Ammy Singleton, yerel haber kaynaklarına göre öğrencisiyle yaşadığı cinsel ilişkinin sonrasında yakalandı. Çocuklara yönelik cinsel ilişki suçuyla mahkeme karşısına çıkacak olan öğretmen için okul yönetimi velilere bir mektup göndererek durumu bildirdi. Port Augusta Batı İlköğretim Okulu müdürü David Lawton, ebeveynlere Singleton’un okulda sadece bir günlüğüne geçici yardım öğretmen olarak görev yaptığını ve cinsel istismar suçlamasıyla karşı karşıya olduğunu anlattı.

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SUÇLAMALARI REDDETTİ

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Görev yaptığı okulda öğrencileriyle cinsel ilişki yaşamadığını dile getiren Singleton, çocuklara cinsel ilişki eğitimi vererek onları hazırladığını söyledi. Toplumsal olarak cinselliğin bir tabu olarak algılanmaması ve cinsel ilişki eğitiminin küçük yaşlarda çocuklara verilmesi gerektiğini savunan Singleton, öğrencisiyle teması olmadığını ve cinsel ilişkiye girmediğini iddia etti. Singleton, 20 Temmuz'da mahkemeye çıkacak ve cezası kesinleşecek.

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Öğretmen
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