Uçaktaki 'Suite class' sosyal medyayı salladı, "Tapusuna sahip olduğum evde böyle bir yatak odam yok"

Singapur Hava Yolları, ticari olarak sunulan en lüks uçma sınıfı olan Suites Class’ı tanıtmıştı. Marka, gökyüzünde çift kişilik yatakları olan ilk ve tek ticari hava yolu oldu. Bu özel hissedeceğiniz uçan oda, sosyal medyada viral oldu.

Tiktok'ta paylaşılan bu video sosyal medyayı resmen salladı. Videoda hostes eşliğinde uçağın içindeki merdivenlerden çıkan müşteriyi resmen bir yatak odası karşılıyor. Çift kişilik yatak, iki koltuk ve iki televizyona sahip bu odaya yorumların ardı arkası kesilmedi. İşte o yorumlardan bazıları;

Singapur'dan bulduğunuz ilk Suites Class'a binmek isterseniz ödemeniz gereken fiyat ise;