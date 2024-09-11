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    4. Uçaktaki 'Suite class' sosyal medyayı salladı, "Tapusuna sahip olduğum evde böyle bir yatak odam yok"

    Uçaktaki 'Suite class' sosyal medyayı salladı, "Tapusuna sahip olduğum evde böyle bir yatak odam yok"

    11.09.2024 13:09
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    Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
    11.09.2024 13:09
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    Bir hava yolu şirketinin üst kademe müşteriler için özel hazırladığı 'Suite class' yatak odaları sosyal medyayı salladı. Bu lüks deneyimi gören sosyal medya kullanıcıları videonun altına yorum yağdırdı.

    Singapur Hava Yolları, ticari olarak sunulan en lüks uçma sınıfı olan Suites Class’ı tanıtmıştı. Marka, gökyüzünde çift kişilik yatakları olan ilk ve tek ticari hava yolu oldu. Bu özel hissedeceğiniz uçan oda, sosyal medyada viral oldu.

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    Tiktok'ta paylaşılan bu video sosyal medyayı resmen salladı. Videoda hostes eşliğinde uçağın içindeki merdivenlerden çıkan müşteriyi resmen bir yatak odası karşılıyor. Çift kişilik yatak, iki koltuk ve iki televizyona sahip bu odaya yorumların ardı arkası kesilmedi. İşte o yorumlardan bazıları;

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    Singapur'dan bulduğunuz ilk Suites Class'a binmek isterseniz ödemeniz gereken fiyat ise;

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    Anahtar Kelimeler:
    Hostes Singapur uçak
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