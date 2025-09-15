Uçaktan zehir saçıldı: Hayatını mahvetti! Kabin görevlisinin beyninde kalıcı hasar oluştu!

The Mirror'ın haberine göre, İngiliz kabin görevlisi Florence Chesson, 2017 yılında görevli olduğu Porto Riko uçuşunda soluduğu zehirli gaz nedeniyle travmatik beyin hasarı geçirdi. Olayın ardından Chesson’a kalıcı sinir sistemi hasarı teşhisi kondu.

“AĞZIMDA METAL TADI VARDI, KENDİMDE DEĞİLDİM”

Uçuş sırasında kabinde önce “kirli ayak kokusuna” benzer bir koku yayılmaya başladı. Chesson kısa süre içinde nefes almakta zorlandı, mide bulantısı yaşadı ve kusmaya başladı. Uçak indikten sonra iki mürettebat hastaneye kaldırıldı.

Chesson, o anları şöyle anlattı:

"Ağzımda bir türlü geçmeyen metalik bir tat vardı. Ter içinde kaldım ve saçmalıyor gibiydim. Sürekli ‘Bana ne oldu?’ diyordum. O andan sonrası bulanık."

PİLOTLAR VE KABİN GÖREVLİLERİ RİSK ALTINDA

Chesson’un doktoru Dr. Robert Kaniecki, beynindeki hasarın Amerikan futbolu oyuncularında sık görülen CTE (Kronik Travmatik Ensefalopati) ile benzerlik gösterdiğini açıkladı. Kaniecki, son 20 yılda 12 pilot ve 100’den fazla kabin görevlisinde benzer belirtilerle karşılaştığını da vurguladı.

BİR ZEHİRLİ DUMAN VAKASI DAHA

Bu olay, ilk vaka da değil. 2024 yılında da Dubai’den kalkan bir British Airways uçağı, kabine yayılan toksik duman nedeniyle mürettebat ve yolcuların fenalaşması üzerine acil iniş yapmak zorunda kalmıştı. Olay BA tarafından “küçük bir teknik sorun” olarak tanımlanırken, uzmanlar zehirli gaz ve dumanla ilgili önlemlerin yetersiz olduğunu savunmuştu.