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Uçan Balina: Dev kargo uçağı Airbus Beluga XL deneme uçuşlarını tamamladı

BBC BBC
İLGİNÇ HABERLER  | 19.02.2019 13:40 | Son Güncelleme

'Uçan Balina' olarak anılan dev kargo uçağının deneme uçuşları tamamlandı.

Uçağın devasa cüssesi görenleri hayrete düşürüyor.

Uçan Balina: Dev kargo uçağı Airbus Beluga XL deneme uçuşlarını tamamladı

Dünyanın en büyük uçaklarından biri olan "Uçan Balina" Airbus Beluga XL, ana deneme seferlerini tamamladı. Airbus'ların kanatlarını taşımak için tasarlanan kargo uçağının bu yıl Eylül ya da Ekim'de seferlerine başlaması bekleniyor. Toplam beş adet üretilmesi planan ilk Beluga XL, Fransa'nın Toulouse kentinden, Airbus kanatlarının üretildiği Kuzey Galler'deki Hawarden havaalanına indi.
Uçağın tasarımına 20 bin'den fazla Airbus çalışanın oylarıyla karar verildi. 6 tasarım arasında tercih yapan çalışanların yüzde 40'ı "gülümseyen balina"yı seçti.

TEKNİK ÖZELLİKLER

TEKNİK ÖZELLİKLER
50.5 ton yük taşıma kapasitesine sahip olan 63.1 metre uzunluğundaki uçak halihazırda Airbus'ın üretim tesisleri arasında haftada altı gün, günde beş sefer yapan ve 2021'de ömürlerini tamamlayacak Beluga kargo uçakları temel alınarak geliştirildi.
Airbus yetkilileri, uçağın sadece "şirin" olmadığını aynı zamanda selefine göre daha fonksiyonel olduğunu söylüyor.
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Anahtar Kelimeler:
UÇAN BALİNA airbus Beluga XL kargo uçağı

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