Uçan Balina: Dev kargo uçağı Airbus Beluga XL deneme uçuşlarını tamamladı

Dünyanın en büyük uçaklarından biri olan "Uçan Balina" Airbus Beluga XL, ana deneme seferlerini tamamladı. Airbus'ların kanatlarını taşımak için tasarlanan kargo uçağının bu yıl Eylül ya da Ekim'de seferlerine başlaması bekleniyor. Toplam beş adet üretilmesi planan ilk Beluga XL, Fransa'nın Toulouse kentinden, Airbus kanatlarının üretildiği Kuzey Galler'deki Hawarden havaalanına indi.