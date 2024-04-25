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    4. Evlerindeki bebek telsizinin hacklendiğini söyledi! TikTok'ta viral oldu... "Geceleri sürekli olarak birileri konuşuyordu"

    Evlerindeki bebek telsizinin hacklendiğini söyledi! TikTok'ta viral oldu... "Geceleri sürekli olarak birileri konuşuyordu"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    25.04.2024 15:31
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    Sosyal medya platformunda aynı adı taşıyan Kurin Adele evlerinde bulunan bebk telsizinin hacklendiğini anlattığı bir TikTok paylaşımı yapınca bir anda viral oldu. WiFi bağlantılı bebek monitörünün hacklendiğini anlatarak uyarıda bulunan kadın, "Geceleri sürekli olarak birileri konuşuyordu. Oğlum her seferinde ağlıyor ve telsizi takmak istemiyordu" dedi.

    TikTok'ta Kurin Adele kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın WiFi bağlantılı bebek monitörüyle yaşadığı korkunç olayla ilgili bir video yayınladıktan sonra TikTok'ta viral oldu. Küçük oğlunun kendisinden sürekli bebek telsizini takmamasını istediğini söyleyen Adele, "Oğlum bebek monitöründen korkuyordu. Sonunda bize, 'Kameramın fişe takılmasını istemiyorum… Geceleri biri benimle konuşuyor ve bu beni korkutuyor. Birisi beni uyandırıp benimle konuşuyor ve korkuyorum. Kameramın takılı olmasını istemiyorum' dedi. Ben ve kocam onunla kamera aracılığıyla konuşmuyoruz, bu yüzden kesinlikle biz değiliz. Birisi gece oğlumuzla konuşuyor" ifadelerini kullandı.

    AYLARCA DEVAM ETTİ

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    Adele kendilerinin fark etmediğini söylediği durumun aylarca devam ettiğini dile getirerek cihazı fişe takmamaya karar verdi ve hemen internete girerek cihazlarının şifresini değiştirdi. Adele, o zamandan beri Wi-Fi özelliği olmayan yeni bir monitör kurduğunu söyledi.

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    Aileleri WiFi bağlantılı monitörler konusunda uyaran Adele, "WiFi kameralarınızdan kurtulun. Veri ihlalleri, veri sızıntıları yaşanıyor. Bazı insanlar sırf uğraşmak için bebek
    monitörlerini kullanıyorlar. Bu gerçekten çok korkutucu" dedi.

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