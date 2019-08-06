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Uçan kaykay ile saatte 170 kilometre hız yaptı

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TEKNOLOJİ  | 06.08.2019 09:21 | Son Güncelleme

Fransa’nın Sangatte kentinden yola çıkan ve sadece 22 dakika içerisinde İngiltere’nin Dover kentine ulaşan Franky Zapata, bir ilki başarmış oldu. Daha önceden hiçbir şekilde böyle bir rekor denemesi yapılmamıştı. İlk denemesinde ise santimetrelik bir kayma nedeniyle sorun yaşanmıştı.

Uçan kaykay ile saatte 170 kilometre hız yaptı

Fransız mucidin kullandığı kaykayın elbette bir hikayesi bulunuyor. İlk olarak 2011 yılında çok basit bir düzenekle kullandığı uçan kaykayı tekneye bağlı olarak hareket edebiliyordu. Zamanla bunu geliştirdi ve şu anda tamamen bağımsız kullanım sağlayabiliyor.

Flyboard Air olarak adlandırılan bu araç, 4 farklı jet motoruna sahip. Bu sayede dilediğiniz kadar yükselme imkanınız bulunuyor. Üstelik Franky Zapata, yaptığı bu denemede saatte 170 kilometre hıza ulaşmayı başardı. Ayrıca bu uçan kaykay bilgisayar üzerinden de kontrol edilebiliyor.

Fransız mucidin 8 yıl içerisinde kaykayı önemli ölçüde geliştirmesi umut verici. Muhtemelen ilerleyen dönemlerde bu kaykay trafikte de kullanılabilir. Sizce aşağıda videosunu da izleyeceğiniz uçan kaykay gerçekten de ulaşım konusunda önemli bir değişim yaratabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
FRANKY ZAPATA UÇAN KAYKAY

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