Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Uçarken havlıyor! Görürseniz sebebi bilin ki bu... Japonlar ayı saldırılarına karşı havlayan dronları kullanmaya başladı

Japonya'da bu yıl rekor düzeye ulaşan ayı saldırılarını önlemek ve ayıları korkutarak yerleşim alanlarından uzak tutmak için havlama ve havai fişek sesi çıkaran dronlar kullanılmaya başlandı.

Uçarken havlıyor! Görürseniz sebebi bilin ki bu... Japonlar ayı saldırılarına karşı havlayan dronları kullanmaya başladı
Çiğdem Sevinç

Japonya'da ayı saldırıları sonucu yaşanan ölümler, bu yıl rekor kırarak en az 13'e ulaşırken, Gifu eyaleti, ayı tehdidine karşı teknolojiye başvurdu. Gifu Valiliği, Hida şehrinin kırsal kesimlerindeki ayıları korkutarak yerleşim alanlarından uzak tutmak için havlama ve havai fişek sesi çıkaran dronlar kullanmaya başladı. Dronların öncelikli olarak ayı dışkılarının ve ayılar tarafından yenilen meyvelerin bulunduğu alanlar üzerinde uçurulduğu açıklandı.

Uçarken havlıyor! Görürseniz sebebi bilin ki bu... Japonlar ayı saldırılarına karşı havlayan dronları kullanmaya başladı 1

GİFU EYALETİ AYILARA KARŞI DRON KULLANMA PLANINI DUYURMUŞTU

Gifu eyaleti yönetiminden bu ay başında yapılan açıklamada, ayıları korkutarak yerleşim alanlarından uzaklaştırmak için dronların kullanılacağı bildirilmişti. Gifu Valisi Yoshihide Esaki, ayı saldırıları ile mücadele etmek için proaktif önlemler alacaklarını belirterek, "Böylece bölge sakinleri kendilerini güvende hissedebilecek" ifadelerini kullanmıştı.

Uçarken havlıyor! Görürseniz sebebi bilin ki bu... Japonlar ayı saldırılarına karşı havlayan dronları kullanmaya başladı 2

HÜKÜMET AYI SALDIRILARINA KARŞI ALARMA GEÇMİŞTİ

Japonya'da ayı saldırıları sonucu yaşanan ölümlerin sayısı bu yıl rekor kırarak en az 13'e ulaşmıştı. Japonya hükümeti ayı saldırıları ile başa çıkabilmek için riskli bölgelere Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeli göndermiş ve polislere ayılara karşı silah kullanma yetkisi vermişti.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türk kahvesi içen genç mühendis yoğun bakıma alındı! Bulaşık deterjanı ile yapılmışTürk kahvesi içen genç mühendis yoğun bakıma alındı! Bulaşık deterjanı ile yapılmış
Kadınlar tuvaletine gizli kamera koyan öğretmenden skandal savunma! Kadınlar tuvaletine gizli kamera koyan öğretmenden skandal savunma!

Anahtar Kelimeler:
Japonya ayı dron
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Akılalmaz olay! 15 yaşındaki çocuğun iç organları zarar gördü, yaşam mücadelesi veriyor

Akılalmaz olay! 15 yaşındaki çocuğun iç organları zarar gördü, yaşam mücadelesi veriyor

Gürcistan'da uçağımız düşmüştü! Bakan Güler ön bulguyu açıkladı: "İki ay sonra biter"

Gürcistan'da uçağımız düşmüştü! Bakan Güler ön bulguyu açıkladı: "İki ay sonra biter"

Menajer Gardi'den Messi açıklaması! G.Saray taraftarı çıldırdı...

Menajer Gardi'den Messi açıklaması! G.Saray taraftarı çıldırdı...

Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında yer krizi! Belinden tutup...

Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında yer krizi! Belinden tutup...

27 yıl sonra banttan indi... Sürpriz iddia: SUV mu olacak?

27 yıl sonra banttan indi... Sürpriz iddia: SUV mu olacak?

İstanbul'da altın sahtekarlarına dev operasyon

İstanbul'da altın sahtekarlarına dev operasyon

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.