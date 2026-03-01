40 yıl önce yaşandı: Etkisinden hala geçmedi!

1986 yılında yaşanan ve dünya tarihine damga vuran uzay faciası yeniden gündemde. Space Shuttle Challenger, 28 Ocak 1986’da fırlatıldıktan sadece 73 saniye sonra patlamış, aralarında öğretmen-astronot adayı Christa McAuliffe’nin de bulunduğu 7 kişi hayatını kaybetmişti.

Facianın üzerinden yıllar geçmesine rağmen kazaya ilişkin yeni iddialar ortaya atıldı. Daha önce National Aeronautics and Space Administration (NASA), mürettebatın patlama anında hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Ancak bazı raporlar, astronotların patlama sonrası birkaç dakika daha hayatta kalmış olabileceğini öne sürdü.

“PATLAMA ANINDA ÖLMEMİŞ OLABİLİRLER”

Olaydan yaklaşık 6 ay sonra NASA Johnson Uzay Merkezi Yaşam Bilimleri Direktörü Dr. Joseph Kerwin’in yaptığı değerlendirmede, patlamanın mürettebatı hemen öldürecek şiddette olmayabileceği ifade edildi. Kabin basıncının ani kaybı sonucu mürettebatın bilincini kaybetmiş olabileceği ve yaşananları fark etmemiş olabilecekleri belirtildi.

Raporlara göre, enkaz bulunduğunda mürettebata ait oksijen sistemlerinden üçünün aktif durumda olduğu tespit edildi. Bu durum, bazı astronotların patlama sonrası birkaç dakika daha hayatta kalmış olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

GERÇEK ÖLÜM NEDENİ KESİNLEŞMEDİ

Dr. Kerwin, mürettebatın ölüm nedeninin kesin olarak belirlenemediğini vurgularken, patlamanın şiddetinin beklenenden daha düşük olabileceğini ifade etti. NASA ise uzun yıllardır astronotların patlama sırasında anında hayatını kaybettiğini savunuyor.

Uzmanlar, kabin basıncının daha yavaş düşmesi halinde mürettebatın son 25 saniyeyi bilinçli şekilde yaşamış olabileceğini de dile getiriyor.