Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

40 yıl önce yaşandı: Etkisinden hala geçmedi!

Uzay tarihinin en trajik kazalarından biri olarak bilinen Space Shuttle Challenger faciasına ilişkin yıllar sonra ortaya atılan iddialar yeniden gündem oldu. Patlama sonrası mürettebatın hemen hayatını kaybetmemiş olabileceği öne sürüldü.

40 yıl önce yaşandı: Etkisinden hala geçmedi!
Çiğdem Berfin Sevinç

1986 yılında yaşanan ve dünya tarihine damga vuran uzay faciası yeniden gündemde. Space Shuttle Challenger, 28 Ocak 1986’da fırlatıldıktan sadece 73 saniye sonra patlamış, aralarında öğretmen-astronot adayı Christa McAuliffe’nin de bulunduğu 7 kişi hayatını kaybetmişti.

Facianın üzerinden yıllar geçmesine rağmen kazaya ilişkin yeni iddialar ortaya atıldı. Daha önce National Aeronautics and Space Administration (NASA), mürettebatın patlama anında hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Ancak bazı raporlar, astronotların patlama sonrası birkaç dakika daha hayatta kalmış olabileceğini öne sürdü.

40 yıl önce yaşandı: Etkisinden hala geçmedi! 1

“PATLAMA ANINDA ÖLMEMİŞ OLABİLİRLER”

Olaydan yaklaşık 6 ay sonra NASA Johnson Uzay Merkezi Yaşam Bilimleri Direktörü Dr. Joseph Kerwin’in yaptığı değerlendirmede, patlamanın mürettebatı hemen öldürecek şiddette olmayabileceği ifade edildi. Kabin basıncının ani kaybı sonucu mürettebatın bilincini kaybetmiş olabileceği ve yaşananları fark etmemiş olabilecekleri belirtildi.

Raporlara göre, enkaz bulunduğunda mürettebata ait oksijen sistemlerinden üçünün aktif durumda olduğu tespit edildi. Bu durum, bazı astronotların patlama sonrası birkaç dakika daha hayatta kalmış olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

40 yıl önce yaşandı: Etkisinden hala geçmedi! 2

GERÇEK ÖLÜM NEDENİ KESİNLEŞMEDİ

Dr. Kerwin, mürettebatın ölüm nedeninin kesin olarak belirlenemediğini vurgularken, patlamanın şiddetinin beklenenden daha düşük olabileceğini ifade etti. NASA ise uzun yıllardır astronotların patlama sırasında anında hayatını kaybettiğini savunuyor.

Uzmanlar, kabin basıncının daha yavaş düşmesi halinde mürettebatın son 25 saniyeyi bilinçli şekilde yaşamış olabileceğini de dile getiriyor.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Lüks otelde füze paniği: Fenomen isim o anları paylaştı!Lüks otelde füze paniği: Fenomen isim o anları paylaştı!
Bu mahallede iftar yemeklerini kadınların hazırlaması yasaklandı!Bu mahallede iftar yemeklerini kadınların hazırlaması yasaklandı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
uzay NASA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Belediye başkanından "O dudaklarını yerim" mesajı

Belediye başkanından "O dudaklarını yerim" mesajı

Barajdaki seviye maksimuma ulaştı! Kapaklar kontrollü şekilde açıldı

Barajdaki seviye maksimuma ulaştı! Kapaklar kontrollü şekilde açıldı

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Gece yarısı fenalaştı! Ünlü oyuncudan acı haber

Gece yarısı fenalaştı! Ünlü oyuncudan acı haber

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.