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Üçüncü defa anne olan Bergüzar Korel'den duygusal paylaşım

08.11.2021 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde üçüncü çocuğu Leyla'yı kucağına alan Bergüzar Korel, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kendisinin ve kızının sağlığının iyi olduğunu duyurarak, yanında olan herkese teşekkür etti.

Üçüncü defa anne olan Bergüzar Korel'den duygusal paylaşım

Bergüzar Korel, üçüncü çocuğunu Leyla'yı geçtiğimiz günlerde kucağına aldı. Halit Ergenç'le mutlu bir evliliği olan Bergüzar Korel, sosyal medyadan durumunu açıklayarak, yorgun, kaygılı bir o kadar da mutlu olduğunu dile getirdi.

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İşte Bergüzar Korel'in o açıklaması...

"Tam da gününde geldi Leyla..
Benim her zamanki tezcanlılığıma inat hem gelişi hem de zamanlamasıyla daha hayata gözlerini açtığı ilk andan itibaren bundan sonra her şeyin çok da benim kontrolümde olamayacağını göstererek sanki...

Uzun ve zorlu bir maratondan çıkmış gibiyim.

Biraz yorgun, biraz kaygılı, çokça şaşkın ve mutlu..

Bin şükür Leyla’nın da benim de sağlığımız yerinde.

Hepinizin iyi dilekleri,duaları,mesajları en önemlisi varlığınız için bin kez teşekkür ederim...
Hepsi güç verdi bize...

Teşekkür etmek istediğim çok insan var..
Bu hafta biraz böyle geçecek şimdiden söyleyeyim????

Ama en çok HAYAT SANA TEŞEKKÜR EDERİM.
Her şey için.

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Bergüzar Korel Instagram
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