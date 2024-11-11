Üçüncü kez anne olmaya hazırlanıyor! Atiye kızına bakın hangi ismi düşündü! Ailede kriz çıktı

Altı yıl önce prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci ile Almanya'da nikah masasına oturan Atiye, bir süredir gözlerden uzak sakin bir hayat sürüyor.

2019 yılında Ferah Feza adını verdikleri kızını kucağına alan, 2023'te de ikinci çocuğu Neva'yı dünyaya getiren Atiye şimdilerde üçüncü kez anne olmaya hazırlanıyor.

KARNI BURNUNDA!

Üçüncü kız çocuğunu dünyaya getirmek için gün sayan Atiye karnı burnunda sahne almaya da devam ediyor. Sekiz aylık hamile olan ünlü şarkıcı kızı için isim düşünmeye bile başladı.

KIZINA DÜŞÜNDÜĞÜ İSİM...

Atiye 'Ben Mavera ismini çok beğeniyorum. Görülenin ötesinde anlamında olduğu için çok hoşuma gidiyor. Ama Ferah Feza beğenmiyor. Ailecek karar vereceğiz' diye konuştu.

Müge Dağıstanlı ise Aramızda Kalmasın'da yaptığı açıklamada Atiye'nin bu düşüncesinin ailede kriz çıkardığını ne eşinin ne de kızının istemediğini dile getirdi.