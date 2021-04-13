Uçurum kenarından manzaraya dalmak isteyen adrenalin tutkunlarının yeni adresi: Ali Kayası

Kahramanmaraş’ta heybetli görünüme sahip olan Ali Kayası ve çevresi fotoğrafçıların uğrak yeri haline geldi. Süleymanlı (Ilıca) Karayolunun 32. kilometresinde yer alan 'Ali Kayası' iki sarp yalçın kayanın arasında çağlayanlar halinde akan sularıyla fotoğrafçıların ilgi odağı oldu.

Etrafı çam ve meşeliklerle kaplı olan Ali Kayası’nın yüksekliği ise 148 metre. Mavi ve yeşilin buluştuğu alana mutlaka herkesin gelip görmesi gerektiğini söyleyen fotoğrafçılar, “Ali Kayası muhteşem bir manzaraya sahip. Doğasıyla, havasıyla, manzarasıyla insanı cezp ediyor. Manzaraya güzellik katan Menzelet Baraj Gölü’yle birlikte kadrajımızda renkleniyor. Burayı mutlaka gelip görsünler. Fotoğraf çekilmek için ise harika bir yer” dediler.

TURİZME KAZANDIRILACAK

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, turizm yatırımları kapsamında Ali Kayası'nda hayata geçirilecek yatırım öncesi alanda incelemelerde bulundu.

Başkan Güngör, "Kahramanmaraş'ımız, Ali Kayası, İçmeler'i, Ilıca'sı, Yedikuyular'ı, Yeşilgöz'ü ve daha nice bölgesiyle ciddi bir turizm potansiyeli taşıyor. Bu potansiyel doğru değerlendirildiği takdirde kalkınmanın pozitif seyri açısından kilit bir rol oynuyor. İnşallah, 2021 yatırımlarımız ve uzun vadeli eylem planlarımız ile bu bölgelerimizin bacasız sanayiden aldığı pazar payını artıracak projeleri hayata geçireceğiz. Ali Kayası'nda da hem baraj üzerinden hem de karayoluyla ulaşılabilecek bir seyir terası ve mesire alanını da buraya kazandırmış olacağız. Hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Ali Kayası için hazırlanan proje ile bölgenin cazibesinin artırılması hedefleniyor. İlk olarak bölgeye rahat ulaşım sağlayacak karayolu ve bu çalışmalarla birlikte cam seyir terası, asma köprü, yüzer iskele, kafeterya ile yürüyüş ve dinlenme alanlarının bölgeye kazandırılması planlanıyor.

(İHA)



