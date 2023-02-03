Ucuz zıt anlamlısı nedir? Ucuz kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Zıt anlamlı kelimeler yazılış ve okunuş bakımından birbirinden farklı olan kelimelerdir. Anlam bakımından zıtlık oluşturmalarının yanı sıra bu kelimelerin aynı görevde kullanmaları gerekir. Zıt anlamlılarda dikkat edilmesi gereken bir diğer konu ise bir sözcüğün olumsuzluk eki alması o sözcüğü zıt anlamlı yapmaz. Ucuz kelimesi de dilimizde yaygın kullanım alanına sahip olan ve zıt anlamlısı bulunan sözcükler arasında yer alır. Bir kelimeyi doğru olarak kullanabilmek için ifade ettiği manayı doğru olarak bilmek gerekir.

Ucuz kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Karşıt anlamlı kelimeler günlük hayatta sıkça kullanılan ve ifade gücünü arttıran kelimelerdir. Bir sözcüğün manasını açıklayabilmek ve doğru bir şekilde kullanabilmek için zaman zaman karşıt anlamlı kelimelerinden de faydalanılır. Ucuzun zıt anlamlısı olan kelime ucuz kelimesinin ifade ettiği mananın tam karşıtı olan kelimedir. Ucuz kelimesi sözlük anlamı olarak gerçek ve mecazi yönde kullanılan ve bir ürünün fiyat olarak düşük veya makul miktarlı olmasını ifade eder. Mecaz olarak ise az emek verilerek elde edilen manalarına gelir. Günlük hayatta gerçek ve mecaz anlamları sıkça kullanılan ucuz zıt anlamlısı olan kelime:

Pahalı

Pahalı kelimesi ucuzun tam zıttı olarak bir ürünün fiyat olarak yüksek olmasını ifade eder. Pahası çok olan anlamında kullanılan pahalı kelimesi bu anlam doğrultusunda ucuzun zıt anlamlısı olan kelimedir.

Ucuzun zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Örnek cümle kurmak bir kelimenin doğru olarak kullanımını öğrenebilmek için faydalanılan yöntemlerden biridir. Kelime çeşitliliği bakımından oldukça zengin olan dilimizde yer alan birçok kelimenin zıt ve eş anlamlısı olan kelimeler bulunur. Ucuz kelimesini konuşma ve yazışma dilinde doğru olarak kullanabilmek kelimenin zıt anlamlısını pekiştirebilmek için örnek cümle kurulumundan faydalanılabilir. Ucuz kelimesinin zıt anlamı olan kelimeyle örnek cümleler: