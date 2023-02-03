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Ucuz zıt anlamlısı nedir? Ucuz kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

24.01.2023 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk dili sözcük çeşitliliği açısından oldukça zengin bir dildir. Dilimizde bulunan birçok kelime köken olarak Eski Türkçe zamanında üretilmiş ve günümüze kadar gelmiştir. Bunun dışında yabancı dillerden dilimize yerleşen kelimeler de bulunur. Kelime bakımından bu kadar zengin olması dilimizde bazı kelimelerin eş ve zıt kelimelere de sahip olmasını sağlamıştır. Bir sözcüğün ifade ettiği mananın tam tersini ifade eden kelimelere zıt anlamlı kelimeler denir. Peki, ucuz zıt anlamı nedir?

Ucuz zıt anlamlısı nedir? Ucuz kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Zıt anlamlı kelimeler yazılış ve okunuş bakımından birbirinden farklı olan kelimelerdir. Anlam bakımından zıtlık oluşturmalarının yanı sıra bu kelimelerin aynı görevde kullanmaları gerekir. Zıt anlamlılarda dikkat edilmesi gereken bir diğer konu ise bir sözcüğün olumsuzluk eki alması o sözcüğü zıt anlamlı yapmaz. Ucuz kelimesi de dilimizde yaygın kullanım alanına sahip olan ve zıt anlamlısı bulunan sözcükler arasında yer alır. Bir kelimeyi doğru olarak kullanabilmek için ifade ettiği manayı doğru olarak bilmek gerekir.

Doğru zıt anlamlısı nedir? Doğru zıt anlamlısı nedir?

Ucuz kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Karşıt anlamlı kelimeler günlük hayatta sıkça kullanılan ve ifade gücünü arttıran kelimelerdir. Bir sözcüğün manasını açıklayabilmek ve doğru bir şekilde kullanabilmek için zaman zaman karşıt anlamlı kelimelerinden de faydalanılır. Ucuzun zıt anlamlısı olan kelime ucuz kelimesinin ifade ettiği mananın tam karşıtı olan kelimedir. Ucuz kelimesi sözlük anlamı olarak gerçek ve mecazi yönde kullanılan ve bir ürünün fiyat olarak düşük veya makul miktarlı olmasını ifade eder. Mecaz olarak ise az emek verilerek elde edilen manalarına gelir. Günlük hayatta gerçek ve mecaz anlamları sıkça kullanılan ucuz zıt anlamlısı olan kelime:

  • Pahalı

Pahalı kelimesi ucuzun tam zıttı olarak bir ürünün fiyat olarak yüksek olmasını ifade eder. Pahası çok olan anlamında kullanılan pahalı kelimesi bu anlam doğrultusunda ucuzun zıt anlamlısı olan kelimedir.

Dost zıt anlamlısı nedir? Dost zıt anlamlısı nedir?

Ucuzun zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Örnek cümle kurmak bir kelimenin doğru olarak kullanımını öğrenebilmek için faydalanılan yöntemlerden biridir. Kelime çeşitliliği bakımından oldukça zengin olan dilimizde yer alan birçok kelimenin zıt ve eş anlamlısı olan kelimeler bulunur. Ucuz kelimesini konuşma ve yazışma dilinde doğru olarak kullanabilmek kelimenin zıt anlamlısını pekiştirebilmek için örnek cümle kurulumundan faydalanılabilir. Ucuz kelimesinin zıt anlamı olan kelimeyle örnek cümleler:

  • Bilet fiyatlarının pahalı olması uzun zamandır tatile çıkmayı bekleyenleri olumsuz etkiledi.
  • Hayat pahalılığı onu maddi anlamda çok yormuştu.
Öz zıt anlamlısı nedir? Öz zıt anlamlısı nedir?

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