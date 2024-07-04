UEFA'nın resmi sitesinde Türkiye'ye büyük ayıp! Gören bir daha baktı, tepkiler sonrası düzeltildi

A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Son 8 takım arasında giren Türkiye, çeyrek finalde Hollanda ile eşleşirke; cumartesi günü oynanacak dev maç öncesi UEFA'nın resmi internet sitesinin Fransızca sayfasında skandal bir hataya imza atıldı.
UEFA'nın resmi internet sitesinde, çeyrek finalistleri gösteren haberde Türkiye yerine Avusturya'nın son 8 takım arasına girdiği gösterildi. Haberin içeriğinde Türkiye'nin tur atladığı belirtildi fakat çeyrek final tablosunda Hollanda ile Avusturya'nın oynayacağı yer aldı.
UEFA'nın İngilizce sayfasında bu hata yer almadı. Çeyrek final eşleşmelerini içeren kapakta ve haber içeriğinde doğru ülkeler yer aldı.
Özellikle sosyal medya üzerinden gelen uyarılar sonrasında UEFA çeyrek final eşleşmesinde yapılan hatayı düzeltti.
Türk taraftarlar, UEFA'nın hatasına büyük tepki gösterdi.