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UEFA'nın resmi sitesinde Türkiye'ye büyük ayıp! Gören bir daha baktı, tepkiler sonrası düzeltildi

04.07.2024 11:36
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EURO 2024'te Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükselen A Milli Takımı'mızın başarısı tüm dünyada gündem olurken, UEFA'nın resmi sitesinde yapılan bir hata ise büyük tepki çekti. UEFA'nın resmi internet sitesinin Fransızca sayfasında, Türkiye yerine Avusturya'nın son 8 takım arasına girdiği gösterildi.

UEFA'nın resmi sitesinde Türkiye'ye büyük ayıp! Gören bir daha baktı, tepkiler sonrası düzeltildi

A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Son 8 takım arasında giren Türkiye, çeyrek finalde Hollanda ile eşleşirke; cumartesi günü oynanacak dev maç öncesi UEFA'nın resmi internet sitesinin Fransızca sayfasında skandal bir hataya imza atıldı.

ÇEYREK FİNAL İÇİN TÜRKİYE YERİNE AVUSTURYA YAZILDI

UEFA'nın resmi internet sitesinde, çeyrek finalistleri gösteren haberde Türkiye yerine Avusturya'nın son 8 takım arasına girdiği gösterildi. Haberin içeriğinde Türkiye'nin tur atladığı belirtildi fakat çeyrek final tablosunda Hollanda ile Avusturya'nın oynayacağı yer aldı.

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İNGİLİZCE SAYFADA HATA YAPILMADI

UEFA'nın İngilizce sayfasında bu hata yer almadı. Çeyrek final eşleşmelerini içeren kapakta ve haber içeriğinde doğru ülkeler yer aldı.

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TEPKİLER SONRASI HATA DÜZELTİLDİ

Özellikle sosyal medya üzerinden gelen uyarılar sonrasında UEFA çeyrek final eşleşmesinde yapılan hatayı düzeltti.

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Euro 2024


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