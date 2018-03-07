Ufak Tefek Cinayetler 20. bölümden ilk sahne! Oya sorguya çekiliyor

Star TV'nin fenomen dizisi Ufak Tefek Cinayetler, 6 Mart Salı akşamı ekrana gelen 19. bölümüyle milyonları ekran başına kilitledi. Entrikanın bir an olsun eksik olmadığı son bölümde, Burcu, Merve'ye güvenemeyeceğini anlayıp Pelin ile işbirliği yapmaya karar verdi. Serhan ise Merve'ye 'Konuşacak bir şeyim yok' diyerek boşanma protokülünü verdi.

UFAK TEFEK CİNAYETLER'DE KORKUNÇ SIR! FİNAL SAHNESİ

Diğer yandan Merve'nin 'İtiraf ediyorum. Seni çok seviyorum. Beni çok etkiliyorsun' sözleri Edip'i şoke etti. Ancak kısa süre sonra Merve, Edip'le dalga geçtiğini açıkladı.

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Arzu, Merve'nin yalanını, Oya da Burcu’nun oyunu çözüyor. Şimdi ikisi için de kara günler başlıyor. 5 kadın zincirleme birbirini zehirlemeye başlıyorlar. Çember git gide daralıyor. Artık biri birinden kurtulmak zorunda! Merve, Arzu ve Oya ittifakını tek hamleyle dağıtıyor. Arzu da Oya'ya düşman oluyor. Sonunda sarmaşık Oya'yı kuşatıyor.Ve Kemal Başkomiser korkunç bir sırrı öğreniyor! Görülen o ki; bu araştırdıkları, işlenen ilk cinayet değil! Kadınların savaşı aslında daha şimdiden "can alma" seviyesine geliyor.