Ufak Tefek Cinayetler 25. bölüm ilk sahne! 'Kiminle istersem onunla birlikte olurum'

Ufak Tefek Cinayetler'in 17 Nisan Salı akşamı ekrana gelecek olan 25. bölümünden sneak peek yayınlandı. Yeni bölümde Arzu'yu erkek arkadaşıyla gören Mehmet çılgına döndü. Arzu ise 'Ben senin tapulu malın değilim. Kiminle istersem onunla olurum' sözleriyle Mehmet'i uzaklaştırıyor.

Dizinin son bölümünde ise, Merve artık Serhan'la ilgili gerçeği öğrendi. Oya ile Merve arasında korkunç bir savaşın temeli atıldı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Merve yaptığı planla sonunda şüphelerinde haklı olduğunu gördü. Fakat asıl savaş şimdi başlıyor. Oya kılıcını çekiyor. Hiç beklenmedik bir pakt kuruyor kendine. Merve'ye gününü gösterecek. Merve ise bambaşka bir planla adım adım yaklaşıyor. İki zeki kadının kapışması sarmaşık'ı dağıtacak. Diğer yanda Arzu yeni bir aşka adım atmakta. Kim ne tarafta duracak? Edip artık taraf seçmel zorunda; bizi çok şaşırtacak..