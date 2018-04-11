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Ufak Tefek Cinayetler 25. bölüm ilk sahne! 'Kiminle istersem onunla birlikte olurum'

UFAK TEFEK CİNAYETLER HABERLERİ  | 11.04.2018 01:19 | Son Güncelleme

Ufak Tefek Cinayetler dizisinin 25. bölümünden yeni fragman yayınlandı. Ufak Tefek Cinayetler'in yeni bölümünde heyecan dozu artıyor. 25. yeni bölüm ilk sahnesinde, Mehmet eski eşi Arzu'yu bir erkekle görünce çılgına dönüyor. Mehmet, Arzu'nun erkek arkadaşını dövüyor ve ölümle tehdit ediyor. Mehmet'i uzaklaştırmak isteyen Arzu ise 'Seninle evli değiliz. Kiminle istersem onunla birlikte olurum' diyor.

Ufak Tefek Cinayetler 25. bölüm ilk sahne! 'Kiminle istersem onunla birlikte olurum'

Ufak Tefek Cinayetler'in 17 Nisan Salı akşamı ekrana gelecek olan 25. bölümünden sneak peek yayınlandı. Yeni bölümde Arzu'yu erkek arkadaşıyla gören Mehmet çılgına döndü. Arzu ise 'Ben senin tapulu malın değilim. Kiminle istersem onunla olurum' sözleriyle Mehmet'i uzaklaştırıyor.

Dizinin son bölümünde ise, Merve artık Serhan'la ilgili gerçeği öğrendi. Oya ile Merve arasında korkunç bir savaşın temeli atıldı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Merve yaptığı planla sonunda şüphelerinde haklı olduğunu gördü. Fakat asıl savaş şimdi başlıyor. Oya kılıcını çekiyor. Hiç beklenmedik bir pakt kuruyor kendine. Merve'ye gününü gösterecek. Merve ise bambaşka bir planla adım adım yaklaşıyor. İki zeki kadının kapışması sarmaşık'ı dağıtacak. Diğer yanda Arzu yeni bir aşka adım atmakta. Kim ne tarafta duracak? Edip artık taraf seçmel zorunda; bizi çok şaşırtacak..

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