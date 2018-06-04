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Ufak Tefek Cinayetler 32. yeni bölüm fragman (Sezon Finali): Her şey açığa çıkıyor! (Son bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ  | 04.06.2018 09:25 | Son Güncelleme

Ufak Tefek Cinayetler 32. yeni bölüm - sezon finali fragmanı yayınlandı. Dört kadın ve dört adam arasında karanlık sırlar, tutkulu bir aşk, yalanlar ve bitmek bilmez bir rekabeti anlatan Ufak Tefek Cinayetler, 32. yeni bölümü ile sezon finali yapacak. Fragmanda Oya-Serhan-Merve arasındaki gergin konuşma, zehirli limonata, Taylan'ın Merve'yi boğmaya çalıştığı sahneler dikkat çekerken kim öldü sonunda ortaya çıkacak. İşte Ufak Tefek Cinayetler 32. yeni bölüm fragmanı...

Ufak Tefek Cinayetler 32. yeni bölüm fragman (Sezon Finali): Her şey açığa çıkıyor! (Son bölüm izle)

Ufak Tefek Cinayetler 32. yeni bölüm fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. Gökçe Bahadır(Oya), Aslıhan Gürbüz(Merve), Mert Fırat(Serhan), Bade İşçil(Pelin)'in başrollerde yer aldığı Ufak Tefek Cinayetler, sezon finali ile yarın ekranlarda olacak. Gerilimin doruk noktaya çıktığı Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanında Oya-Serhan-Merve arasındaki konuşma gergin bir ortamda geçiyor. Oya, Merve'nin kendisini yanan arabanın içinde ölüme terkettiğini söylüyor. Limonata konulan zehir hedefine doğru giderken partide içeceklerin başında Burcu'nun olması merakı artırıyor. Taylan'ın Merve'yi boğmaya çalıştı sahne ise izleyenleri ürpertiyor. İşte Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı, sezon finali özeti...

UFAK TEFEK CİNAYETLER YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Parti başladı, davetliler yerlerini aldı ve korkunç cinayete resmen saatler kaldı! Bu partide sadece güzel müzik, keyifli ortam ve lezzetli atıştırmalıklar yok; kanlı hesaplaşmalar, can acıtan yüzleşmeler ve cinayete varan bir kavga var! Bazı cinayet planları bozuluyor ama yolda yenileri kuruluyor ve cinayet anı yaklaştıkça ortalık iyice karışıyor. Soruşturma tüm hızıyla devam ediyor ve Sarmaşık vakasıyla bağlantılı ikinci cinayetin şaşırtıcı ayrıntıları da ortaya çıkıyor.

O pencereden düşenin kim olduğunu nihayet öğreneceğimiz sezon finaliyle Ufak Tefek Cinayetler Salı akşamı Star’da.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 32. YENİ BÖLÜM ÖNİZLEME

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sarmaşık sakinleri, o gün korkunç bir cinayete tanık olacaklarından habersiz bir şekilde Oya'nın partisine hazırlanıyorlar. İşte nihayet o gündeyiz. Planlar, hazırlıklar, hamleler ard arda geliyor. Pelin, Merve’yi öldürmeyi kafaya koymuş durumda.

Arzu ise Burcu’yu ortadan kaldırmadan gün yüzü görmeyeceğini anladı. Merve ise Oya'yla başka Elif'le başka bir kumpas kurdu, Ne tarafta olduğunu kendisinden başka kimse bilmiyor. Serhan bir yandan Mehmet bir yandan, olacakları engellemenin peşinde. Oya kendi tarafından harekete geçiyor, onun da bir hamlesi var şimdi.

Ve parti başlıyor! Bakalım kim amacına ulaşacak ve bu partide öldürülen kim olacak? Şimdi baş komiser Kemal, Sarmaşık vakasını çözmeye her zamankinden daha yakınken, kimsenin aklına gelmeyen bir gelişme, bomba gibi düşüyor! Kemal şimdi çok başka bir yerde!

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜM İZLE

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