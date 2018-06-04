Ufak Tefek Cinayetler 32. yeni bölüm fragman (Sezon Finali): Her şey açığa çıkıyor! (Son bölüm izle)

Ufak Tefek Cinayetler 32. yeni bölüm fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. Gökçe Bahadır(Oya), Aslıhan Gürbüz(Merve), Mert Fırat(Serhan), Bade İşçil(Pelin)'in başrollerde yer aldığı Ufak Tefek Cinayetler, sezon finali ile yarın ekranlarda olacak. Gerilimin doruk noktaya çıktığı Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanında Oya-Serhan-Merve arasındaki konuşma gergin bir ortamda geçiyor. Oya, Merve'nin kendisini yanan arabanın içinde ölüme terkettiğini söylüyor. Limonata konulan zehir hedefine doğru giderken partide içeceklerin başında Burcu'nun olması merakı artırıyor. Taylan'ın Merve'yi boğmaya çalıştı sahne ise izleyenleri ürpertiyor. İşte Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı, sezon finali özeti...

UFAK TEFEK CİNAYETLER YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Parti başladı, davetliler yerlerini aldı ve korkunç cinayete resmen saatler kaldı! Bu partide sadece güzel müzik, keyifli ortam ve lezzetli atıştırmalıklar yok; kanlı hesaplaşmalar, can acıtan yüzleşmeler ve cinayete varan bir kavga var! Bazı cinayet planları bozuluyor ama yolda yenileri kuruluyor ve cinayet anı yaklaştıkça ortalık iyice karışıyor. Soruşturma tüm hızıyla devam ediyor ve Sarmaşık vakasıyla bağlantılı ikinci cinayetin şaşırtıcı ayrıntıları da ortaya çıkıyor.