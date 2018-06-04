Ufak Tefek Cinayetler 32. yeni bölüm fragman (Sezon Finali): Her şey açığa çıkıyor! (Son bölüm izle)

Ufak Tefek Cinayetler 32. yeni bölüm fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. Gökçe Bahadır(Oya), Aslıhan Gürbüz(Merve), Mert Fırat(Serhan), Bade İşçil(Pelin)'in başrollerde yer aldığı Ufak Tefek Cinayetler, sezon finali ile yarın ekranlarda olacak. Gerilimin doruk noktaya çıktığı Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanında Oya-Serhan-Merve arasındaki konuşma gergin bir ortamda geçiyor. Oya, Merve'nin kendisini yanan arabanın içinde ölüme terkettiğini söylüyor. Limonata konulan zehir hedefine doğru giderken partide içeceklerin başında Burcu'nun olması merakı artırıyor. Taylan'ın Merve'yi boğmaya çalıştı sahne ise izleyenleri ürpertiyor. İşte Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı, sezon finali özeti...
Parti başladı, davetliler yerlerini aldı ve korkunç cinayete resmen saatler kaldı! Bu partide sadece güzel müzik, keyifli ortam ve lezzetli atıştırmalıklar yok; kanlı hesaplaşmalar, can acıtan yüzleşmeler ve cinayete varan bir kavga var! Bazı cinayet planları bozuluyor ama yolda yenileri kuruluyor ve cinayet anı yaklaştıkça ortalık iyice karışıyor. Soruşturma tüm hızıyla devam ediyor ve Sarmaşık vakasıyla bağlantılı ikinci cinayetin şaşırtıcı ayrıntıları da ortaya çıkıyor.
O pencereden düşenin kim olduğunu nihayet öğreneceğimiz sezon finaliyle Ufak Tefek Cinayetler Salı akşamı Star’da.
Kim öldü? #UfakTefekCinayetler sezon finaliyle salı 20.00'da Star'da! pic.twitter.com/fYBVGR8Xy5— STAR TV (@startv) 31 Mayıs 2018
Sarmaşık sakinleri, o gün korkunç bir cinayete tanık olacaklarından habersiz bir şekilde Oya'nın partisine hazırlanıyorlar. İşte nihayet o gündeyiz. Planlar, hazırlıklar, hamleler ard arda geliyor. Pelin, Merve’yi öldürmeyi kafaya koymuş durumda.
"Masum sayılmazsın!" #cinayetplanı pic.twitter.com/pKGE7PZfGM— STAR TV (@startv) 29 Mayıs 2018
Arzu ise Burcu’yu ortadan kaldırmadan gün yüzü görmeyeceğini anladı. Merve ise Oya'yla başka Elif'le başka bir kumpas kurdu, Ne tarafta olduğunu kendisinden başka kimse bilmiyor. Serhan bir yandan Mehmet bir yandan, olacakları engellemenin peşinde. Oya kendi tarafından harekete geçiyor, onun da bir hamlesi var şimdi.
"Tereddüt etmem!" #cinayetplanı pic.twitter.com/a7yrWBu0PT— STAR TV (@startv) 29 Mayıs 2018
Ve parti başlıyor! Bakalım kim amacına ulaşacak ve bu partide öldürülen kim olacak? Şimdi baş komiser Kemal, Sarmaşık vakasını çözmeye her zamankinden daha yakınken, kimsenin aklına gelmeyen bir gelişme, bomba gibi düşüyor! Kemal şimdi çok başka bir yerde!
"Şikayet etmiş!" #cinayetplanı pic.twitter.com/YYRYCUnaFF— STAR TV (@startv) 29 Mayıs 2018
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