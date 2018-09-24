Ufak Tefek Cinayetler 34. bölüm 2. fragmanı! Kerim Adil Sağlam'dan Merve'yi şoke eden teklif

"AKSAK OLMAKTAN VAZGEÇ SAĞLAM OL. TAHTINA OTUR" "O evi aldım Merve. O evi benden kimse alamaz. Sen eve nasıl gelirsin onu konuşalım. Aksak olmaktan vazgeçip Sağlam olmayı tercih edersin. O zaman gelir tahtına oturursun' sözleriyle Merve'yi kendisiyle evlenmeye zorlayan Kerim aldığı yanıt karşısında şoke oluyor. 'Ben o evi geri alacağım ve Serhan'la yeniden mutlu bir aile olarak oturacağız. Buraya ait olmayan sizler ise geldiğiniz gibi gideceksiniz' sözleriyle Merve, Kerim'e rest çekiyor. Son bölümde Edip cinayeti şüphelisi olarak gözaltına alınan Serhan'ın durumu ise belirsizliğini koruyor.

Star TV'de ikinci sezonu geçen hafta ekrana gelen 33. bölümle açan Ufak Tefek Cinayetler'de Sarmaşık'a yerleşen Osman Sonant'ın canlandırdığı Kerim Adil Sağlam karakteri damga vurdu. Yeni sezon ilk bölümde, et imparatoru El Turco lakaplı Kerim Adil Sağlam, gençlik aşkı Merve için Sarmaşık'a geldi ve Serhan'ın eski evini satın aldı. Sarmaşık'ta tüm dengeleri değiştiren Kerim Adil Sağlam, yeni bölümde ise Merve'ye rest çekiyor.

UFAK TEFEK CİNAYETLER YENİ BÖLÜMDEN İLK SAHNE

UFAK TEFEK CİNAYETLER YENİ SEZON İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

Merve'nin eski aşkı olan Kerim Adil Sağlam, yaptığı hamlelerle Sarmaşık'ı karıştırdı. Serhan ve Oya'nın eski evlerini satın alan Kerim Adil Sağlam, Sarmaşık'a yerleşti. Ufak Tefek Cinayetler'in yeni sezon ilk bölümünde, Oya ile Serhan'ın bebeği dünyaya geldi. El Turko lakaplı Kerim, diziye dahil olup Oya ile samimiyetini ilerletti. Üstelik güç gösterileri ile ünlü Merve'ye de dişli bir rakip oldu.

Merve, Pelin, Oya ve Arzu… Mahşerin dört atlısı tekrar bir arada. Yine alabildiğine zarif, göz alıcı ve bir o kadar da tehlikeliler. Çünkü ufak tefek cinayetler ve daha büyükleri tam da böyle işlenir. En karanlık işlerin icabına en ışıltılı yerlerde, herkesin gözü önünde bakılır.

Edip cinayetinden sonra görülecek çok fazla hesap, verilecek çok fazla savaş var. Başkomiser Kemal, cinayeti bir an önce aydınlatmaya kararlı. Nihayet Sarmaşık’ın ağır topları sorguya çekiliyor ve Kemal sonuca varıyor!

Diğer yandan, Kerim Adil Sağlam, bütün karanlığıyla Sarmaşık'a çöküyor. Birden güneşli dünyalarını kara bulutlar sarıyor.

Bundan sonrası, daha kanlı, daha sert fakat çok daha etkileyici olacak, belli. Aşk kokusu, suç rüzgarına karışıp, dolaşıyor Sarmaşık'ta...

