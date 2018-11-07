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Ufak Tefek Cinayetler'de Emre Çelen öldü mü? Yeni katil Mehmet mi? Ufak Tefek Cinayetler 40. yeni bölüm final sahnesi izle

DİZİ HABERLERİ  | 07.11.2018 01:35 | Son Güncelleme

Ufak Tefek Cinayetler dizisi 40. son bölümüyle 6 Kasım Salı akşamı ekrana geldi. Ufak Tefek Cinayetler'de 'Arzu'nun katili kim?' sorusu yanıt bulmadan yeni bir cinayet daha mı işlendi? Dizinin son bölümünde karısı Arzu'nun öldürülmesinden Emre Çelen'i sorumlu bulan Mehmet harekete geçti. Yatında Pelin'le romantik bir yemek yiyen ve birliktelik teklif eden Emre karşısında Mehmet'i gördü. Mehmet'in bıçakladığı Emre öldü mü? İşte Ufak Tefek Cinayetler 40. bölüm final sahnesi ve yaşananlar...

Ufak Tefek Cinayetler'de Emre Çelen öldü mü? Yeni katil Mehmet mi? Ufak Tefek Cinayetler 40. yeni bölüm final sahnesi izle

Star TV'de Salı akşamı 40. yeni bölümüyle ekrana gelen Ufak Tefek Cinayetler'de Arzu'nun öldürülmesinin yankıları devam etti. Sarmaşık'ta Arzu'nun cenaze töreni düzenlendi. Peki Edip'in katili olan Arzu'yu kim öldürdü? Arzu'nun katili kim? Bu sorular ise henüz ortaya çıkmadı ancak finalde sürpriz bir gelişme yaşandı. Karısı Arzu'yu Emre'nin öldürdüğünü düşünen Mehmet harekete geçti. Emre Çelen ise Pelin'i yatında yemeğe davet etti ve birlikte olmayı teklif etti. Pelin'in yatta odaya indiği sırada ise Mehmet Emre'nin karşısına çıktı ve karısını neden öldürdüğünü sordu.

Emre Çelen ise yaşananları anlatarak Arzu'nun kendisini arabayla ezmek üzereyken başka bir aracın ona çarptığını söyledi. Ancak Emre'nin sözlerine inanmayan Mehmet, Emre'yi karnından bıçakladı. Pelin ise odasından çıktığında Emre'yi kanlar içinde yerde yatarken buldu. Peki Emre Çelen öldü mü? Tülin Özen'den sonra Ushan Çakır da diziden ayrıldı mı? Bu soruların yanıtı Ufak Tefek Cinayetler dizisinin 50. yeni bölümünde ortaya çıkacak.

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Arzu öldü, Sarmaşık yasta. Ama bunun basit bir kaza değil de cinayet olduğu kısa sürede anlaşılıyor. Şimdi akıllarda tek bir soru var: Arzu'nun katili kim? Oya mı, Pelin mi, Burcu mu yoksa Taylan mı? Her birinin Arzu'yu öldürmek için iyi bir nedeni vardı. Arzu'nun ölümünden sonra kadınlar arasında şaşırtıcı bir ittifak kuruluyor. Oya, sonunda Kerim'le ilgili gerçeği öğreniyor. Pelin ve Emre arasında ise işler beklenmedik bir noktaya varıyor.

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