Ufak Tefek Cinayetler'de Emre Çelen ölüyor mu? Arzu'nun katili kim? Ufak Tefek Cinayetler 40. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Ufak Tefek Cinayetler'in son bölümünde Arzu'nun otomobiline bir kamyon çarpmış ve Arzu ölmüştü. Tülin Özen ise sürpriz şekilde diziden ayrılmıştı. Ufak Tefek Cinayetler'in 40. yeni bölümünde bir cinayet daha mı işleniyor. Mehmet Emre'yi silahla vuruyor. Ushan Çakır'ın canlandırdığı Emre Çelen de ölüyor mu?

Arzu öldü, Sarmaşık yasta. Ama bunun basit bir kaza değil de cinayet olduğu kısa sürede anlaşılıyor. Şimdi akıllarda tek bir soru var: Arzu'nun katili kim? Oya mı, Pelin mi, Burcu mu yoksa Taylan mı? Her birinin Arzu'yu öldürmek için iyi bir nedeni vardı. Arzu'nun ölümünden sonra kadınlar arasında şaşırtıcı bir ittifak kuruluyor. Oya, sonunda Kerim'le ilgili gerçeği öğreniyor. Pelin ve Emre arasında ise işler beklenmedik bir noktaya varıyor.

Nefes kesen yeni bölümüyle Ufak Tefek Cinayetler, Salı akşamı Star TV'de.

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Star TV'nin sevilen dizisi Ufak Tefek Cinayetler'in 30 Ekim Salı akşamı yayınlanan son bölümünde şok gelişmeler yaşandı. Sarmaşık'ta Edip'in öldürülmesinin ardından ikinci bir cinayet daha yaşandı. Ufak Tefek Cinayetler'in son bölüm final sahnesinde Arzu gece ormanda koşan Emre Çelen'i arabayla takip etti. Emre'yi arabayla çarparak öldürmek üzere olan Arzu'nun başına beklenmedik bir olay geldi. Arzu'nun arabasına ormanın içinden çıkan büyük bir araç hızla çarparak takla attırdı. Arzu'nun ise defalarca takla atan otomobilinin içinde hareketsiz yattığı görüldü. Emre ise kazayı görünce büyük şok yaşadı. Arzu'ya kimin çarptığı ve öldürdüğü ise yeni bölümlerde ortaya çıkacak.