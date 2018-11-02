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Ufak Tefek Cinayetler'de Emre Çelen ölüyor mu? Arzu'nun katili kim? Ufak Tefek Cinayetler 40. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

DİZİ HABERLERİ  | 02.11.2018 22:24 | Son Güncelleme

Ufak Tefek Cinayetler dizisinin merakla beklenen 40. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ufak Tefek Cinayetler yeni bölümde 'Arzu'yu kim öldürdü?' sorusu yanıt bulacak mı? Sarmaşık'ta öldürülen Arzu'nun cenaze töreni düzenleniyor. Mehmet ise Emre Çelen'i vuruyor. Ufak Tefek Cinayetler'de Emre Çelen öldü mü? Tülin Özen'den sonra Ushan Çakır da diziden ayrıldı mı? İşte Ufak Tefek Cinayetler'in yeni bölümünden çarpıcı fragman!

Ufak Tefek Cinayetler'de Emre Çelen ölüyor mu? Arzu'nun katili kim? Ufak Tefek Cinayetler 40. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Ufak Tefek Cinayetler'in son bölümünde Arzu'nun otomobiline bir kamyon çarpmış ve Arzu ölmüştü. Tülin Özen ise sürpriz şekilde diziden ayrılmıştı. Ufak Tefek Cinayetler'in 40. yeni bölümünde bir cinayet daha mı işleniyor. Mehmet Emre'yi silahla vuruyor. Ushan Çakır'ın canlandırdığı Emre Çelen de ölüyor mu?

Arzu öldü, Sarmaşık yasta. Ama bunun basit bir kaza değil de cinayet olduğu kısa sürede anlaşılıyor. Şimdi akıllarda tek bir soru var: Arzu'nun katili kim? Oya mı, Pelin mi, Burcu mu yoksa Taylan mı? Her birinin Arzu'yu öldürmek için iyi bir nedeni vardı. Arzu'nun ölümünden sonra kadınlar arasında şaşırtıcı bir ittifak kuruluyor. Oya, sonunda Kerim'le ilgili gerçeği öğreniyor. Pelin ve Emre arasında ise işler beklenmedik bir noktaya varıyor.

Nefes kesen yeni bölümüyle Ufak Tefek Cinayetler, Salı akşamı Star TV'de.

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Star TV'nin sevilen dizisi Ufak Tefek Cinayetler'in 30 Ekim Salı akşamı yayınlanan son bölümünde şok gelişmeler yaşandı. Sarmaşık'ta Edip'in öldürülmesinin ardından ikinci bir cinayet daha yaşandı. Ufak Tefek Cinayetler'in son bölüm final sahnesinde Arzu gece ormanda koşan Emre Çelen'i arabayla takip etti. Emre'yi arabayla çarparak öldürmek üzere olan Arzu'nun başına beklenmedik bir olay geldi. Arzu'nun arabasına ormanın içinden çıkan büyük bir araç hızla çarparak takla attırdı. Arzu'nun ise defalarca takla atan otomobilinin içinde hareketsiz yattığı görüldü. Emre ise kazayı görünce büyük şok yaşadı. Arzu'ya kimin çarptığı ve öldürdüğü ise yeni bölümlerde ortaya çıkacak.

SARMAŞIK'TA 2. CİNAYET

Arzu'nun Edip'in katili olduğu bir sır olmaktan çıkıyor ve tehlike dalga dalga yayılıyor. Ve bu daha başlangıç! Çünkü artık herkesin birini öldürmek için iyi bir nedeni var. Herkesin cepleri dolu ve hiç kimsenin şakası yok! İpler gerildikçe gerilecek ve sonunda Sarmaşık'ta vahşi bir cinayet daha işlenecek. Peki bu kez sıra kimde? Arzu gözünü kararttı; işlediği cinayetin ortaya çıkmaması için her şeyi yapmaya hazır. Ama şer ittifakının dağılması da an meselesi. Başkomiser Kemal cinayeti çözmeye her zamankinden daha yakın.

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