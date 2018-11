Ufak Tefek Cinayetler'de Emre Çelen ölüyor mu? Arzu'nun katili kim? Ufak Tefek Cinayetler 40. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Arzu öldü, Sarmaşık yasta. Ama bunun basit bir kaza değil de cinayet olduğu kısa sürede anlaşılıyor. Şimdi akıllarda tek bir soru var: Arzu'nun katili kim? Oya mı, Pelin mi, Burcu mu yoksa Taylan mı? Her birinin Arzu'yu öldürmek için iyi bir nedeni vardı. Arzu'nun ölümünden sonra kadınlar arasında şaşırtıcı bir ittifak kuruluyor. Oya, sonunda Kerim'le ilgili gerçeği öğreniyor. Pelin ve Emre arasında ise işler beklenmedik bir noktaya varıyor.

SARMAŞIK'TA 2. CİNAYET

Arzu'nun Edip'in katili olduğu bir sır olmaktan çıkıyor ve tehlike dalga dalga yayılıyor. Ve bu daha başlangıç! Çünkü artık herkesin birini öldürmek için iyi bir nedeni var. Herkesin cepleri dolu ve hiç kimsenin şakası yok! İpler gerildikçe gerilecek ve sonunda Sarmaşık'ta vahşi bir cinayet daha işlenecek. Peki bu kez sıra kimde? Arzu gözünü kararttı; işlediği cinayetin ortaya çıkmaması için her şeyi yapmaya hazır. Ama şer ittifakının dağılması da an meselesi. Başkomiser Kemal cinayeti çözmeye her zamankinden daha yakın.