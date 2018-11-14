Ufak Tefek Cinayetler'de Kerim'den Oya'ya büyük şok! Arzu'nun katili Oya mı? Ufak Tefek Cinayetler 42. yeni bölüm fragmanı izle!

Ufak Tefek Cinayetler dizisi 41. son bölümüyle 13 Kasım Salı akşamı ekrana geldi. Ufak Tefek Cinayetler'in son bölümünde, Arzu'yu anmak için Mehmet'in düzenlediği yemekte Sarmaşık sakinleri dağ evinde buluştu. Ancak Başkomiser Kemal yemeğe sürpriz bir şekilde katıldı ve cinayeti sorguladı. Başkomiser Kemal, masadaki herkes hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Ufak Tefek Cinayetler'in son bölüm finalinde ise Kerim Adil Sağlam'dan Oya'ya büyük bir darbe geldi. Cep telefonundan konuşma kayıtlarını Oya'ya dinleten Kerim, 'Arzu'yu senin öldürdüğünü biliyorum. Arzu'yu sen öldürdün. Bu kayıtla polise gidersem seni içeri atarlar. Artık kafana göre hareket etmek yok. Artık kuklacı benim. Sen de benim kuklamsın' dedi. Oya bu sözler karşısında Kerim'in ne istediği sordu ve anlaşma yaptı.

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Arzu'nun gizemli ölümü, Sarmaşık sakinlerini dağ evinde buluşturuyor. Görünürde alabildiğine duygusal, masum bir anma buluşması. Mehmet, Arzu'nun intikamını almak için orada. Diğerlerinin de hiç de masum olmayan başka hesapları var. Ancak davetsiz bir misafir ansızın çıkageliyor ve hepsini gafil avlıyor! Bütün suçlar ortalığa saçılıyor. Yaptıkları herşeyin nihayet cezasını çekecekler.

Merve'nin özlemiyle yanıp tutuşan Kerim, var gücüyle Merve’yi bulmaya çalışıyor ve yaşadıkları aşktan yola çıkınca buluyor! Hiç vakit kaybetmiyor, kraliçeyle buluşmak için.

Ufak Tefek Cinayetler, heyecan dolu yeni bölümüyle Salı akşamı Star'da!

