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Ufak Tefek Cinayetler'de Oya'ya muayene olan Burcu gerçekten hamile mi çıktı?

UFAK TEFEK CİNAYETLER HABERLERİ  | 28.02.2018 01:46 | Son Güncelleme

Ufak Tefek Cinayetler dizisinin 18. bölümünde hamilelik yalanı ortaya çıktı mı? Ufak Tefek Cinayetler'in 27 Şubat Salı yayınlanan 18. bölümün finalinde, Mehmet'e hamile olduğu yalanını atan Burcu Oya'ya muayene olmaya geldi. Yalanının ortaya çıkmaması için Oya'ya 'Ne istersen yaparım' diyen Burcu'nun hamile olmadığı gerçeği ortaya çıkacak mı? Oya Burcu'nun gerçekten hamile olduğunu mu gördü? Ufak Tefek Cinayetler 19. yeni bölümünde bu gerçek ortaya çıkacak.

Ufak Tefek Cinayetler'de Oya'ya muayene olan Burcu gerçekten hamile mi çıktı?

Star TV'nin entrikalarıyla fenomen olan dizisi Ufak Tefek Cinayetler'in son bölümünde Sarmaşık'ta büyük kapışma yaşandı. Ufak Tefek Cinayetler son bölümü izleyenler yine yoğun şekilde entrikaya maruz kaldı.

Bir yanda Sarmaşık'a taşınmak için hamilelik yalanı atan Burcu ve ona destek veren Merve, bir yanda ise olanlara hala inanmak istemeyen Arzu ve onun yanında olan Oya. Mehmet'e hamile olduğu yalanını atan Burcu'nun oyunu Oya'ya muayene olmaya gitmesiyle ortaya mı çıktı? Yalanını Mehmet'e söylememesi için yalvaran Oya, ultrason sırasında gördüklerini açıklayacak mı yoksa Burcu'ya yardımcı mı olacak. Burcu'nun hamilelik gerçeği ise Ufak Tefek Cinayetler'in 19. bölümünde ortaya çıkacak.

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Burcu, hamileymiş haberi siteye bomba gibi düşüyor! Hemen saflar tutuluyor. Kim eski eşin yanında duracak, kim metresin tarafına geçecek! Savaş ışık hızıyla Oya - Merve kapışmasına dönüşüyor. Oya bir yandan bastırırken, Merve bütün kudretini kullanıyor. Filler tepişirken çimenler eziliyor. Bugüne kadar sürekli ezilen Arzu ise artık canavarlaşıyor. Merve'nin hırsız yalanını sonunda biri yakalayacak. Üstelik kanıtıyla birlikte. Merve fırtına gibi eserken, kim çekecek yeri altından? Pelin mi Oya mı Arzu mu?

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