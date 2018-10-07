Ufak Tefek Cinayetler'in Merve'si Aslıhan Gürbüz sete gidemiyor

Geçtiğimiz sene donuk omuz rahatsızlığı nedeniyle zorlanan 'Ufak Tefek Cinayetler' dizisinin Merve'si Aslıhan Gürbüz, bu yıl da fıtık ağrılarıyla mücadele ediyor.

Yaşadığı şiddetli ağrılar nedeniyle başvurduğu hastanede bel fıtığı teşhisi konan ünlü oyuncu, hareketleri kısıtlandığı için beş gündür dizi setine gidemiyor.

SETLERE DOKTOR KONTROLÜNDE DÖNEBİLECEK

Bir süredir evinden istirahat eden ünlü oyuncu, bir yandan da fizik tedaviye gidiyor. Şimdilik ameliyata sıcak bakmadığı iddia edilen oyuncunun doktor kontrolünde sete devam edebileceği de söylentiler arasında yer aldı.

