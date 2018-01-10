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Ufak Tefek Cinayetler'deki çekim hatası dikkatli izleyicilerden kaçmadı

UFAK TEFEK CİNAYETLER HABERLERİ | 10.01.2018 11:24 | Son Güncelleme 6 saat önce

İşte Ufak Tefek Cinayetler 11. yeni bölümdeki o çekim hatası...

Ufak Tefek Cinayetler'deki çekim hatası dikkatli izleyicilerden kaçmadı

Başrollerinde Gökçe Bahadır, Aslıhan Gürbüz, Tülin Özen, Bade İşçil, Mert Fırat, Yıldıray Şahinler, Selim Bayraktar ve Ferit Aktuğ gibi renkli isimlerin olduğu Ufak Tefek Cinayetler sezonun reyting rekorları kıran yapımı olarak adından sıkça söz ettiriyor.

DİKKATLİ İZLEYİCİDEN KAÇMADI
Yılbaşı molası ardından geçtiğimiz gece 11. bölümü yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler, affedilmeyecek bir çekim hatası ile gündemde. Yeni bölümdeki Serhan'ın gözaltına alındığı sahnedeki çekim hatası dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmadı.

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BİR KAYBOLUP-GÖZÜKEN KEMER VE SAAT!
Serhan karakteri göz altına alındıktan sonra, karakola götürülüyor. Karakola götürülen Serhan'a bir takım prosedürler uygulandıktan sonra, kemeri, saati, ayakkabı bağcıkları ve cüzdanını polis memuruna teslim etmesi isteniyor. Talimatları uygulayan Serhan, eşyalarını polis memuruna teslim ediyor. Ardından ellerinde kelepçeler ile eşyalarını teslim ettiği odadan çıkarılan Serhan'ın saati, kemeri ve bağcıkları olduğu gibi üzerinde taşıdığı görülüyor. Bu sahneyi takip eden diğer sahnede ise Serhan'ın saat, kemer ve ayakkabı bağcıklarının tekrar üzerinde olmadığı görülüyor.

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DEVAMLILIK HATASI
İki sahne birbiriyle karşılaştırıldığında ortaya bir gözüküp bir kaybolan saat ve kemer detayı çıkıyor.

UFAK TİFEK

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Ufak Tefek Cinayetler çekim hatası

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