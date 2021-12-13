Uğur Aslan kimdir? Hastayım Ben Ölürem şarkısıyla sosyal medyada viral oldu

Uğur Aslan, başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in rol aldığı Yargı dizisinin parlayan yıldızlarından. Kara Sevda, Çukur, Kuruluş Osman gibi projelerde de yer alan Uğur Aslan, oyunculuğunun yanı sıra müzisyen kimliği ile de öne çıkıyor.

UĞUR ASLAN KİMDİR?

Uğur Aslan 9 Şubat 1972, Hatay doğumludur. 49 yaşındaki Uğur Aslan oyuncu ve müzisyendir. İlk ve orta öğrenimini Reyhanlı Devlet Parasız Yatılı Okulunda tamamlayan Aslan, liseyi Antakya Ticaret Lisesinde okudu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin Tiyatro bölümüne bağlı oyunculuk ana sanat dalından lisans derecesi ile mezun oldu.

Oyunculuk kariyerine lisedeyken rol aldığı tiyatro oyunları ile adım attı. Hatay Kültür Tiyatro Topluluğunun dikkatini çekince Turgut Özakman'ın Bir Şehnaz Oyun adlı oyununu oynadı. Uğur Aslan özel bir üniversitede oyunculuk eğitimi veriyor. Üç çocuk babası Aslan 1999'dan beri senarist Sema Ergenekon ile evlidir.

UĞUR ASLAN DİZİLERİ

2021-günümüz - Yargı - Eren Duman

2020 - Çukur - Emir Varol

2019 - Kuruluş Osman

2017 - Siyah Beyaz Aşk

2017-2018 - Kara Sevda

2014 -2015 - Karadayı

2013 - Kayıp

2010-2012 - Yer Gök Aşk

2009 - Aile Reisi

2008 - Derdest

2005 - Gümüş

2005 - Ofis İşi

2005 - Kale İçi

UĞUR ASLAN ROL ALDIĞI TİYATROLAR