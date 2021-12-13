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Uğur Aslan kimdir? Hastayım Ben Ölürem şarkısıyla sosyal medyada viral oldu

13.12.2021 19:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Uğur Aslan son zamanların en çok dikkat çeken isimlerinden biri. Yargı dizisinde 'Eren Duman' rolüne hayat veren Uğur Aslan aynı zamanda sesi ile de gündeme geliyor. Seslendirdiği 'Hastayım Ben Ölürem' şarkısı sosyal medyada viral oldu.

Uğur Aslan kimdir? Hastayım Ben Ölürem şarkısıyla sosyal medyada viral oldu

Uğur Aslan, başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in rol aldığı Yargı dizisinin parlayan yıldızlarından. Kara Sevda, Çukur, Kuruluş Osman gibi projelerde de yer alan Uğur Aslan, oyunculuğunun yanı sıra müzisyen kimliği ile de öne çıkıyor.

UĞUR ASLAN KİMDİR?

Uğur Aslan 9 Şubat 1972, Hatay doğumludur. 49 yaşındaki Uğur Aslan oyuncu ve müzisyendir. İlk ve orta öğrenimini Reyhanlı Devlet Parasız Yatılı Okulunda tamamlayan Aslan, liseyi Antakya Ticaret Lisesinde okudu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin Tiyatro bölümüne bağlı oyunculuk ana sanat dalından lisans derecesi ile mezun oldu.

Oyunculuk kariyerine lisedeyken rol aldığı tiyatro oyunları ile adım attı. Hatay Kültür Tiyatro Topluluğunun dikkatini çekince Turgut Özakman'ın Bir Şehnaz Oyun adlı oyununu oynadı. Uğur Aslan özel bir üniversitede oyunculuk eğitimi veriyor. Üç çocuk babası Aslan 1999'dan beri senarist Sema Ergenekon ile evlidir.

Uğur Aslan kimdir? Hastayım Ben Ölürem şarkısıyla sosyal medyada viral oldu

UĞUR ASLAN DİZİLERİ

  • 2021-günümüz - Yargı - Eren Duman
  • 2020 - Çukur - Emir Varol
  • 2019 - Kuruluş Osman
  • 2017 - Siyah Beyaz Aşk
  • 2017-2018 - Kara Sevda
  • 2014 -2015 - Karadayı
  • 2013 - Kayıp
  • 2010-2012 - Yer Gök Aşk
  • 2009 - Aile Reisi
  • 2008 - Derdest
  • 2005 - Gümüş
  • 2005 - Ofis İşi
  • 2005 - Kale İçi

UĞUR ASLAN ROL ALDIĞI TİYATROLAR

  • Keşanlı Ali Destanı
  • Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı
  • Gözlerimi Yaparım Vazifemi Yaparım
  • Muhbir
  • Azizname
  • Şahları da Vururlar
  • Bir Şehnaz Oyun
  • Kısasa Kısas
  • Hamlet
  • Macbeth
  • Antigone
  • Bekleyenler
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Anahtar Kelimeler:
Yargı dizisi
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