Uğur Demirok Antalyaspor yolcusu

Akdeniz ekibi, Trabzonspor'dan ayrılan Uğur Demirok ile yakında ilgileniyor. Kırmızı beyazlılar, tecrübeli stoperi transfer detaylarını gerçekleştirmek için Antalya'ya çağıran yönetim kısa süre içerisinde imza aşamasına gelmeyi hedeflediği öğrenildi. (FANATİK)
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