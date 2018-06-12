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Uğur Demirok Antalyaspor yolcusu

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 12.06.2018 10:45 | Son Güncelleme

Teknik direktörlüğe Bülent Korkmaz'ı getiren Antalyaspor, transfer çalışmalarına da hızlı başladı.

Uğur Demirok Antalyaspor yolcusu

Akdeniz ekibi, Trabzonspor'dan ayrılan Uğur Demirok ile yakında ilgileniyor. Kırmızı beyazlılar, tecrübeli stoperi transfer detaylarını gerçekleştirmek için Antalya'ya çağıran yönetim kısa süre içerisinde imza aşamasına gelmeyi hedeflediği öğrenildi. (FANATİK)

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Bülent Korkmaz resmen Antalyaspor'daBülent Korkmaz resmen Antalyaspor'da
Antalyaspor'un Bülent Korkmaz ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi!Antalyaspor'un Bülent Korkmaz ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi!
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Spor Toto Süper Lig Trabzonspor bülent korkmaz Antalyaspor

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