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Uğur Dündar duyurdu! Reha Muhtar'dan güzel haber

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
23.08.2024 16:18
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Türkiye'nin ünlü televizyoncusu ve spikeri Reha Muhtar, gece 01.00 sıralarında yalısının merdivenlerinden düşmesi gündeme oturmuştu. Son olarak entübe edilen Reha Muhtar’ın sağlık durumu hakkında meslektaşı Uğur Dündar bilgi verdi.

Gece yarısı düşmesiyle apar topar hastaneye kaldırılan Televizyoncu ve Spiker Reha Muhtar’ın entübe edilmesinin ardından güzel haberler geldi. Ağır yaralanan ve bilinci kapanan Muhtar’ı ziyaret eden meslektaşı Uğur Dündar, sağlık durumu hakkında yeni açıklamada bulundu.

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Uğur Dündar, ilk olarak sağlık ekiplerini arayan Reha Muhtar'ın oğlu Poyraz ile ilgili detayları da açıklayarak şu ifadeleri kullandı:

‘‘Ben, Mehmet Ali Birand ve Ali Kırca'nın bir zamanlar kıyasıya rekabet halinde olduğumuz ama birbirimizi hiç kırmadığımız sevgili Reha Muhtar'ın uğradığı kaza sonrası sağlık durumunu takip ediyorum. Oğlu Poyraz ile kızı Ayşe Nazlı nöbetleşe hastaneye geliyorlar. Poyraz ve Ayşe Nazlı yaşlarının çok ötesinde bir olgunlukla sorularıma cevap veriyorlar. Bugün Reha'nın beyin tomografisi çekilip ayrıntılı tetkikler yapılacak. İnşallah iyileşecek ve çocukları sevgili babalarına kavuşacak.’’

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Son olarak güncel bir açıklamada yapan Uğur Dündar, paylaşımında şunları söyledi:

‘Sevgili arkadaşım, meslektaşım Reha Muhtar'dan güzel haberler aldım. Beyin kanaması durmuş ve hayati tehlikeyi atlatmış durumda... Biraz zaman alabilir ama sağlığına kavuşacak. Büyük geçmiş olsun...’

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Uğur Dündar Reha Muhtar
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