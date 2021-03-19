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Uğur Güneş meğer Al Pacino ile oynamış da haberimiz yok!

19.03.2021 20:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uğur Güneş ilgi çeken sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrılan Uğur Güneş, şimdilerde Fox Tv’de yayınlanacak olan Kanunsuz Topraklar dizisi için hazırlanıyor.

Uğur Güneş meğer Al Pacino ile oynamış da haberimiz yok!

Bir Zamanlar Çukurova dizisinden geçtiğimiz aylarda ayrılan Uğur Güneş, dikkat çeken sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor. Yoğun şekilde spor yapan aktör, sosyal medyadan karın kaslarını gösteren gönderiler paylaşmayı ihmal etmiyor.

UĞUR GÜNEŞ, KANUNSUZ TOPRAKLARA HAZIRLANIYOR

Uğur Güneş, Fox TV için çekilecek olan Kanunsuz Topraklar isimli bir dizide rol alacak. Usta isim Faruk Teber’in yönetmenliğini üstleneceği Gold Film imzalı dizi için hazırlıklar sürüyor.

1939 yılında Zonguldak’ta geçen hikâye için İstanbul’da döneme uygun bir plato hazırlıkları yapılıyor şu sıralar. Uğur Güneş de dizide, yanında çalıştığı maden şirketinin sahibinin kızına aşık bir madenci olan Davut’u oynayacak.

Bol bol kazma kürek sallayacağı tahmin edilen oyuncu, şimdiden bedensel olarak da diziye hazırlandığını yaptığı paylaşımlarla da gösteriyor.

“AH NE GÜZEL GÜNLERDİ”

Bu arada duruşu sert olsa da esprili kişiliğini de yaptığı paylaşımlarla ortaya koyuyor oyuncu. Son olarak Al Pacino’nun başrolünü oynadığı ve 1983 yılında çekilen sinemanın unutulmaz filmi Yaralı Yüz’e gönderme yaptığı paylaşımıyla güldürdü.

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Filmin hafızalara kazınmış bir sahnesinden alınan pozda, kahve içen kişiye dikkatli bakıldığında aynı Uğur Güneş’e benzediği görülüyor oyuncunun.

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Ancak filmdeki o sahneden iki kareyi aşağıda görebilirsiniz. Fotoğrafta montaj yok. Kahve içerken gözleri, bakışı, yüzü aynı Uğur Güneş’e benziyor. Güneş de bu karedeki durumu fark edip Instagram sayfasına eklemiş ve “Ah ah ne günlerdi be” notuyla da dalgasını geçmiş…

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Anahtar Kelimeler:
Bir Zamanlar Çukurova dizisi Al Pacino
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