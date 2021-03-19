Uğur Güneş meğer Al Pacino ile oynamış da haberimiz yok!

Bir Zamanlar Çukurova dizisinden geçtiğimiz aylarda ayrılan Uğur Güneş, dikkat çeken sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor. Yoğun şekilde spor yapan aktör, sosyal medyadan karın kaslarını gösteren gönderiler paylaşmayı ihmal etmiyor.

UĞUR GÜNEŞ, KANUNSUZ TOPRAKLARA HAZIRLANIYOR

Uğur Güneş, Fox TV için çekilecek olan Kanunsuz Topraklar isimli bir dizide rol alacak. Usta isim Faruk Teber’in yönetmenliğini üstleneceği Gold Film imzalı dizi için hazırlıklar sürüyor.

1939 yılında Zonguldak’ta geçen hikâye için İstanbul’da döneme uygun bir plato hazırlıkları yapılıyor şu sıralar. Uğur Güneş de dizide, yanında çalıştığı maden şirketinin sahibinin kızına aşık bir madenci olan Davut’u oynayacak.

Bol bol kazma kürek sallayacağı tahmin edilen oyuncu, şimdiden bedensel olarak da diziye hazırlandığını yaptığı paylaşımlarla da gösteriyor.

“AH NE GÜZEL GÜNLERDİ”

Bu arada duruşu sert olsa da esprili kişiliğini de yaptığı paylaşımlarla ortaya koyuyor oyuncu. Son olarak Al Pacino’nun başrolünü oynadığı ve 1983 yılında çekilen sinemanın unutulmaz filmi Yaralı Yüz’e gönderme yaptığı paylaşımıyla güldürdü.