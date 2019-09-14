Mynet Trend

Ukrayna'da bombalı paketi açan rektörün eli koptu! O anlar kamerada

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
VİDEO  | 14.09.2019 14:09 | Son Güncelleme

Ukrayna’da evinin bahçesine bırakılan bombalı paketi açan rektörün eli koptu.

Olay, Ukrayna'nın batısında yer alan Ternopil şehrinde meydana geldi.

Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen olayda Ternopil Ulusal Ekonomi Üniversitesi Rektörü Andrey Krysovaty’in evinin bahçe kapısına bırakılmış olan bir paketi aldığı görülüyor. Paketi inceleyerek bahçede yürüyen rektörün yanına daha sonra eşi geliyor. Görüntülerde bir süre pakete bakan rektörün, paketi açmasıyla birlikte patlamanın meydana geldiği görülüyor. Dumanların kalkmasının ardından rektörün eşinin yerde yattığı, rektörün de bahçede acı içinde koştuğu görülüyor.

REKTÖRÜN ELİ KOPTU, EŞİ GÖZÜNDEN YARALANDI

Ukrayna basını, olayda rektörün sol elinin koptuğunu, eşinin de vücudu ve gözüne metal parçalarının girdiğini duyurdu. Hastaneye kaldırılan rektörün elinin dikildiği; eşinin bir gözünü kaybetme riski bulunduğu, vücudunda da yaraların bulunduğu belirtildi.

'ÖLÜMÜ HATIRLA' NOTUNA RAĞMEN PAKETİ AÇTI

Ukrayna basını, olay sonrası polisin rektör ve eşinin ifadesini aldığını, eşinin, rektöre üzerinde ‘ölümü hatırla’ yazılı notu okuması sonrası paketi açmamasını söylediğini, ancak rektörün açtığını ve patlamanın meydana geldiğini söylediğini yazdı.

Polis, güvenlik kameraları tarafından tespit edilen saldırganı arıyor.

(DHA)

Kripto para piyasasında fark yaratacakKripto para piyasasında fark yaratacak
Dehşet anları böyle görüntülendiDehşet anları böyle görüntülendi
Korkunç anlar! Üzerlerine böyle düştüKorkunç anlar! Üzerlerine böyle düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ukrayna rektör bomba Paket

En Çok Okunan Trend Haberler

Dikkat! Bugün için iki kritik uyarı geldi

Dikkat! Bugün için iki kritik uyarı geldi

Behzat Ç.'de iki kadın oyuncunun öpüşmesi diziye damga vurdu

Behzat Ç.'de iki kadın oyuncunun öpüşmesi diziye damga vurdu

Mansur Yavaş oylamaya sundu, reddedildi!

Mansur Yavaş oylamaya sundu, reddedildi!

Ankara'da dev operasyon! 552 polis katıldı

Ankara'da dev operasyon! 552 polis katıldı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rezaletin böylesi! Sokağın ortasında iç çamaşırını indirip...

Rezaletin böylesi! Sokağın ortasında iç çamaşırını indirip...

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Otoyolda şaşkına çeviren görüntü! Bakan bir daha baktı

Otoyolda şaşkına çeviren görüntü! Bakan bir daha baktı

Bir asrı devirdi! Bakın uzun yaşam iksiri neymiş

Bir asrı devirdi! Bakın uzun yaşam iksiri neymiş

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da çekirdek çitleyen arkadaşını böyle vurdu

Dehşet anları böyle görüntülendi

Şiddetli rüzgar nedeniyle uçan kiremitler vatandaşların üstüne böyle düştü

Korkunç anlar! Üzerlerine böyle düştü

E-5’te korkutan görüntü

E-5’te korkutan görüntü

Evinin balkonunda kendi uçağını yapıyor

Evinin balkonunda yapıyor! Gören hayrete düştü

Bakırköy'de AVM'de intihar girişimi, yürekleri ağızlara getirdi

AVM'de korku dolu anlar

Beylikdüzü'ndeki dehşete düşüren kaza kamerada

Sürücü camdan fırladı! Dehşete düşüren kaza kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.