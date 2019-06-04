Tenekelere ateş eden alkollü polisler bir çocuğu öldürdü

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre olay, Kieve bağlı Pereyaslav-Hemelnitskiy ilçesinde yaşandı. Alkollü oldukları belirtilen iki polis memurunun, apartmanların yakınında alüminyum içecek kutularına, tenekelere ve bazı hedeflere ateş açarak hedef vurma yarışması yaptıkları sırada Kirill ismindeki 5 yaşındaki erkek çocuğunun başına serseri kurşun isabet etti.

Hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk, üç gün boyunca yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

POLİS OLAYIN ÜZERİNİ ÖRTMEYE ÇALIŞTI

Ukrayna Devlet Soruşturma Bürosu ve polis ekipleri, ilk incelemelere göre çocuğun oyun oynadığı sırada ayağının kaydığını, asfalta ve taşın üzerine düşerek başına darbe alması sonucu yaralandığının belirlendiğini duyurdu.

Ancak ameliyat sırasında çocuğun başına kurşun isabet ettiğinin anlaşılması sonrası yapılan ek incelemede olay yerinde mermi kovanları ve üzerlerine ateş açılan içecek kutuları bulundu. Bunun üzerine şüpheli iki polis memurunun silahlarına el konuldu.

Şüpheli polislerin suçunun kesinleşmesi halinde, Ukrayna yasalarına göre 150 ila 240 saat arasında kamu yararına çalışma veya en fazla 2 sene hapis cezasına çarptırılabilecekleri belirtiliyor.

