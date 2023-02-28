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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Modern savaş uçaklarına ihtiyacımız var"

28.02.2023 01:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus saldırılarının durdurulması için modern savaş uçaklarına ihtiyaç duyduklarını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Modern savaş uçaklarına ihtiyacımız var"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, halka hitap ettiği görüntülü mesajında, Rus ordusunun saldırılarının sürdüğünü, Rus kuvvetlerinin 27 Şubat sabah saatlerinde Ukrayna'nın çeşitli noktalarına insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlediğini kaydetti.

14 İHA'dan 11'inin imha edildiğini, Ukrayna hava savunma kuvvetlerinin, Rus hava, füze ve İHA saldırılarına karşı mümkün olabilecek en etkili şekilde mücadele etmeye devam ettiğini dile getiren Zelenskiy, Ukrayna hava sahasının tamamen kontrol altına alınması için modern savaş uçaklarının şart olduğunu vurguladı.

Gelişmiş savaş uçaklarının alınması durumunda Rusya'nın saldırılarını daha etkili bir şekilde engelleyebileceklerine dikkati çeken Volodimir Zelenskiy, "Bu yüzden modern savaş uçaklarına ihtiyacımız var, böylece devletimizin tüm bölgesini Rus teröründen koruyabiliriz. Ortaklarımızla ilişkiler kapsamında havacılık tabusu kalktığında gökyüzünü tamamen koruyabileceğiz." diye konuştu.

Özelikle Donetsk'te yoğun çatışmaların sürdüğünü belirten Zelenskiy, Bahmut ile diğer şehirleri savunmaya devam eden Ukraynalı askerlere minnettar olduğunu sözlerine ekledi. (AA)

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