Ukrayna güzellik kraliçesi Anastasia Lenna’nın sosyal medya paylaşımı olaya yarattı! “Toprağımızı kanla yazıyoruz”

Ukrayna eski güzellik kraliçesi seçilen Anastasia Lenna, ülkesinde düzenlenen Rus askeri harekatından sonra Ukrayna’yı terk etmeden gönüllü olarak direnişe katıldı. Geçtiğimiz günlerde direniş için silah eğitimi aldığını sosyal medya hesabından paylaşan Lenna, son gönderisinde Putin ve Rus askerine meydan okudu. Ülkesinin direnişine gönülden bağlı olduğunu belirten Lenna gönderisine, “Ukrayna sınırını işgal niyetiyle geçen herkes öldürülecek” notunu ekledi.

“SADECE NORMAL BİR İNSANIM”

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in gerçek ve güçlü bir lider olduğunu belirten Lenna, son paylaşımında savaş kıyafetleriyle takipçilerini selamladı. Gönderisine Lenna, “Masallar hikayeler yazılır. Toprağımızı kanla yazıyoruz. Sabanla, kılıçla, kılıçla yazıyoruz, Sarkılar ve köle ağlaması.İsimsiz bir tarlada mezarlar, Luben'den Kiev'e giderken!” şiirini ekledi.

Kimsenin Ukrayna halkının bağımsızlığını elinden alamayacağını belirten Lenna, “Bizi kimse durduramaz. Ben bir asker değili. Sadece bir kadınım, normal bir kadın. Sadece bir insan olarak ülkemi savunuyorum. Tüm Ukraynalılar gibi” dedi.



