Ukrayna ordusunun küçük kahramanı! Sosyal medya onu konuşuyor

Mayın arama köpekleri, silahlardan sızan patlayıcıların ve diğer kimyasalların kokusunu alarak durumu önceden haber vermesiyle ünlüdür. Bazı köpek ırkları, hedef kokuları diğer arka plan kokularından ayırt etmede son derece yeteneklidir, bu da onları iş için mükemmel ve hatta insan mayın temizleme ekiplerinden daha iyi hale getirir.

Ukrayna ordusunun Rus mayınlarını bulmakla görevlendirdiği Patron ismindeki bir köpek sosyal medyanın gündemine oturdu. Patron’un bir Rus mayının başında Ukrayna askeri üniformasıyla verdiği poz sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

“RUS KARA MAYINLARINI BULMAYI SEVİYOR”

Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta Patron isimli köpeğin Rus mayınına heyecan dolu bakışı herkesi gülümsetti. Sosyal medya köpeğin kısa sürede popüler olmasından sonra Patron’un iki yaşında olduğu, peynirden ve Ukrayna’nın Cherbihiv yakınlarında Rus kara mayınlarını bulmakta hoşlandığı açıklandı.



