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Ukrayna ordusunun küçük kahramanı! Sosyal medya onu konuşuyor

16.03.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Patron ismindeki 2 yaşındaki Jack Russell cinsi bir köpek, Ukrayna üniformasıyla Rus işgaline karşı orduyla birlikte mücadele ediyor. Patron’un Rus mayınını bulduğu anların sosyal medyada paylaşılmasından sonra bir anda görüntüler viral oldu. Sosyal medya kullanıcıları sevimli köpeğe övgü dolu yorumlar yaptı.

Ukrayna ordusunun küçük kahramanı! Sosyal medya onu konuşuyor

Mayın arama köpekleri, silahlardan sızan patlayıcıların ve diğer kimyasalların kokusunu alarak durumu önceden haber vermesiyle ünlüdür. Bazı köpek ırkları, hedef kokuları diğer arka plan kokularından ayırt etmede son derece yeteneklidir, bu da onları iş için mükemmel ve hatta insan mayın temizleme ekiplerinden daha iyi hale getirir.

Ukrayna ordusunun Rus mayınlarını bulmakla görevlendirdiği Patron ismindeki bir köpek sosyal medyanın gündemine oturdu. Patron’un bir Rus mayının başında Ukrayna askeri üniformasıyla verdiği poz sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

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“RUS KARA MAYINLARINI BULMAYI SEVİYOR”

Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta Patron isimli köpeğin Rus mayınına heyecan dolu bakışı herkesi gülümsetti. Sosyal medya köpeğin kısa sürede popüler olmasından sonra Patron’un iki yaşında olduğu, peynirden ve Ukrayna’nın Cherbihiv yakınlarında Rus kara mayınlarını bulmakta hoşlandığı açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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